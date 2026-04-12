Elegir un labial no solo es cuestión de color o tendencia. En realidad, hay un factor que muchas veces pasa desapercibido: cómo ese tono interactúa con tu sonrisa. Más allá del acabado o la intensidad, el subtono del labial puede hacer que los dientes se vean más blancos, o, por el contrario, que se vean más amarillos.

La clave está en entender que los tonos fríos tienden a neutralizar los matices amarillos. Por eso, los labiales con bases azuladas —como los rojos cereza, vinos profundos o algunos rosas intensos— generan un efecto óptico que ilumina la sonrisa de inmediato. No se trata de cambiar el color natural de los dientes, sino de crear contraste a través del maquillaje.

¿Qué labiales que hacen ver tus dientes más blancos?

Dentro de esta gama, los rojos fríos son probablemente los más favorecedores. A diferencia de los rojos anaranjados que pueden acentuar tonos cálidos en los dientes, los que tienen un fondo azul aportan una sensación visual de limpieza y brillo. Lo mismo ocurre con los tonos berry o ciruela, que además suman profundidad al look sin perder ese efecto iluminador.

Los rosas también juegan un papel importante, pero no todos funcionan igual. Mientras que los rosas con subtonos cálidos pueden pasar desapercibidos en este sentido, los que se inclinan hacia el fucsia o el rosa frío logran ese contraste que hace que los dientes resalten más blancos. Son una opción ideal para quienes buscan algo menos intenso que un rojo, pero igual de efectivo.

¿Qué tonos evitar si quieres una sonrisa más blanca?

En cambio, los tonos cálidos —como los naranjas, terracotas o algunos corales— tienden a hacer lo opuesto. Aunque pueden ser favorecedores en la piel, no ayudan a neutralizar los matices amarillos, por lo que la sonrisa puede verse ligeramente más opaca. Esto no significa que deban evitarse, sino que conviene usarlos sabiendo el efecto que generan.

Al final, elegir un labial también es entender cómo funciona en conjunto con el rostro. Más allá de tendencias, pequeños ajustes en el tono pueden cambiar por completo la percepción de un look. Y en este caso, lograr una sonrisa más luminosa puede ser tan simple como elegir el color adecuado.

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