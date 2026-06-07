¿Cuál es la diferencia entre el colesterol bueno y el colesterol malo? Lo que debes saber para cuidar tu corazón

El colesterol es una sustancia grasa que el cuerpo necesita para funcionar correctamente, pero cuando sus niveles se desequilibran puede convertirse en un factor de riesgo para la salud cardiovascular. Aunque muchas personas escuchan hablar del colesterol "bueno" y "malo", no siempre queda claro qué significa cada uno y por qué es importante mantenerlos bajo control.

¿Qué es el colesterol bueno?

El llamado colesterol bueno corresponde a las lipoproteínas de alta densidad (HDL, por sus siglas en inglés). Su función principal es recoger el exceso de colesterol que circula en la sangre y transportarlo de regreso al hígado para que sea eliminado del organismo.

Gracias a esta labor, el colesterol HDL ayuda a prevenir la acumulación de grasa en las arterias, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Los especialistas consideran que tener niveles adecuados de HDL es beneficioso para la salud del corazón y del sistema circulatorio.

¿Por qué se le llama colesterol malo?

Por otro lado, el colesterol malo está compuesto por las lipoproteínas de baja densidad (LDL). Cuando sus niveles son elevados, puede acumularse en las paredes de las arterias y formar placas que dificultan el flujo sanguíneo.

Con el paso del tiempo, esta acumulación puede aumentar el riesgo de padecer hipertensión, infartos y otros problemas cardiovasculares.

Debido a estos efectos, los médicos recomiendan vigilar los niveles de LDL mediante análisis clínicos periódicos, especialmente en personas con antecedentes familiares de enfermedades del corazón.

¿Cómo mantener un colesterol saludable?

Una alimentación equilibrada es clave para mantener niveles adecuados de colesterol. Consumir frutas, verduras, cereales integrales, pescado y grasas saludables puede favorecer el aumento del HDL y ayudar a controlar el LDL.

Además, realizar actividad física regularmente, evitar el tabaquismo y mantener un peso saludable son hábitos que contribuyen a proteger el sistema cardiovascular.

Una alimentación equilibrada es clave para mantener niveles adecuados de colesterol. UNSPLASH

La importancia de realizar chequeos médicos

El colesterol alto suele no presentar síntomas, por lo que muchas personas desconocen que tienen un problema hasta que aparece una complicación de salud. Por ello, los expertos recomiendan realizar revisiones médicas periódicas y análisis de sangre para conocer los niveles de colesterol y actuar a tiempo.

Comprender la diferencia entre el colesterol bueno y el malo es un paso fundamental para tomar mejores decisiones sobre la salud y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo.

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