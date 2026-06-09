5 razas de perro que un veterinario jamás tendría; populares, pero no recomendadas

Elegir un perro suele ser una decisión basada en la apariencia, el tamaño o la personalidad de cada raza. Sin embargo, para quienes trabajan diariamente atendiendo animales enfermos o lesionados, la perspectiva puede ser muy distinta.

El veterinario Amir Anwary, especialista sudafricano quien es reconocido ampliamente en redes por sus consejos sobre el cuidado de mascotas, compartió recientemente cuáles son las cinco razas de perro que él nunca tendría como mascota. Sus razones van desde enfermedades hereditarias y altos costos médicos hasta el nivel de energía o las exigencias de cuidados que requieren, factores que considera importantes antes de adoptar a un compañero de cuatro patas.

Bulldog francés: un perro adorable, pero con múltiples problemas de salud

El especialista reconoció que entiende perfectamente el enorme atractivo de los bulldogs franceses y que se trata de una raza muy querida por muchas personas. No obstante, aseguró que su experiencia en consulta lo ha llevado a ver una realidad diferente.

Según explicó, estos perros suelen llegar con frecuencia a la clínica por padecimientos crónicos relacionados con problemas respiratorios, afecciones cutáneas y trastornos en la columna vertebral. Todo ello puede traducirse en tratamientos constantes y costosas facturas veterinarias.

Aunque admite que muchos dueños consideran que el cariño hacia su mascota compensa esas dificultades, él preferiría evitar la raza precisamente por la alta probabilidad de enfrentar complicaciones médicas durante su vida.

Boston terrier: una decisión basada simplemente en preferencias personales

Entre las razas que mencionó también aparece el Boston terrier, aunque en este caso dejó claro que no existe una razón médica o técnica detrás de su elección.

Incluso bromeó diciendo que probablemente recibiría críticas por su opinión, ya que reconoce que no tiene argumentos específicos en contra de la raza. Simplemente afirmó que no es un perro con el que le gustaría convivir y que se trata de una preferencia completamente personal.

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Husky: inteligencia, energía… y mucho ruido

Los huskies también forman parte de la lista, aunque en este caso el veterinario explicó que su experiencia profesional le ha dejado recuerdos poco agradables.

En tono de humor comentó que siente tener "estrés postraumático" por atender a tantos ejemplares de esta raza. Los describió como perros extremadamente ruidosos, tercos y con una gran capacidad para meterse en problemas cuando no están supervisados.

Además, comparó su comportamiento con el de un niño muy inquieto y travieso, agregando que su abundante muda de pelo representa otro desafío para quienes desean mantener el hogar limpio.

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Pastor belga malinois: una raza que exige tiempo y dedicación

El pastor belga malinois es ampliamente reconocido por su inteligencia y por desempeñar labores policiales y de rescate. Sin embargo, el veterinario considera que no es una mascota adecuada para cualquier persona.

En su opinión, se trata de una raza con un nivel de actividad extremadamente alto que necesita varias horas diarias de ejercicio físico y estimulación mental para mantenerse equilibrada.

Por ello, aseguró que no dispone del tiempo suficiente para satisfacer esas necesidades y brindar al animal la calidad de vida que requiere.

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Perro salchicha: pequeño y tierno, pero con riesgos importantes

La última raza mencionada fue el perro salchicha o dachshund, uno de los favoritos por su apariencia simpática y su carácter cariñoso.

Sin embargo, el especialista señaló que estos perros pueden mostrar cambios repentinos de comportamiento y desarrollar actitudes territoriales o agresivas sin una causa aparente.

A esto se suma una preocupación mucho mayor: su predisposición a padecer enfermedad del disco intervertebral (IVD), una afección que puede provocar que, tras un simple salto desde un sofá o un automóvil, sufran una lesión capaz de dejar paralizadas sus patas traseras.

El veterinario explicó que estos casos suelen requerir cirugía especializada y largos periodos de recuperación, motivo por el que considera que convivir con esta raza implica asumir un riesgo que él preferiría evitar.

Más allá de la popularidad

El experto aclaró que sus opiniones responden a su experiencia clínica y no significan que estas razas no puedan ser excelentes mascotas en hogares preparados para atender sus necesidades específicas.

Su principal mensaje es que, antes de elegir un perro, conviene investigar a fondo las características de cada raza, conocer sus posibles problemas de salud y valorar si se dispone del tiempo, los recursos y el compromiso necesarios para ofrecerle una vida plena y saludable.

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