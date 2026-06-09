Trabajar durante la noche es una realidad para profesionales de múltiples sectores, desde personal médico y policías hasta empleados de fábricas, aeropuertos y centros logísticos.

Sin embargo, diversos estudios han puesto atención en cómo estos horarios afectan el funcionamiento del organismo. El principal motivo es que el cuerpo humano está programado para seguir un ciclo biológico conocido como ritmo circadiano, un reloj interno que regula procesos como el sueño, la temperatura corporal, la producción hormonal y el metabolismo. Cuando una persona permanece despierta durante la noche y duerme durante el día, ese sistema puede verse alterado.

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¿Qué tiene que ver el sueño con el cáncer?

En 2007, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, clasificó el trabajo nocturno que altera el ritmo circadiano como una actividad "probablemente carcinógena para los seres humanos".

Esto no significa que trabajar de noche cause cáncer de manera directa. Lo que señalan los investigadores es que la alteración constante de los ciclos biológicos podría aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer en algunas personas. Entre los más estudiados se encuentran el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer colorrectal.

El papel de la melatonina en este proceso

Uno de los factores que más interesa a los científicos es la melatonina, una hormona producida principalmente durante la noche. La melatonina ayuda a regular el sueño y participa en diversos procesos biológicos relacionados con la reparación celular y la protección frente al estrés oxidativo.

La exposición frecuente a la luz artificial durante las horas nocturnas puede reducir la producción de esta hormona. Por ello, algunos investigadores consideran que la disminución prolongada de melatonina podría estar relacionada con ciertos mecanismos asociados al desarrollo de enfermedades.

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Cómo afecta el trabajo nocturno al organismo

Los efectos no se limitan al riesgo de cáncer. Diversos estudios han encontrado que las personas que trabajan en turnos nocturnos pueden experimentar mayores dificultades para mantener hábitos saludables de sueño, alimentación y actividad física.

Además, las alteraciones del ritmo circadiano han sido asociadas con:

Problemas cardiovasculares.

Mayor riesgo de obesidad.

Diabetes tipo 2.

Fatiga crónica.

Trastornos del estado de ánimo.

Dificultades de concentración.

La acumulación de estos factores puede impactar significativamente la salud a largo plazo.

¿Quiénes están más expuestos?

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Los trabajadores nocturnos forman parte de sectores esenciales para el funcionamiento de las ciudades y los servicios públicos. Personal de hospitales, servicios de emergencia, industrias manufactureras, transporte, seguridad y atención al cliente suelen desempeñar actividades durante la madrugada.

En lugares como la Ciudad de México, Nueva York o Tokio, donde las operaciones funcionan las 24 horas, millones de personas mantienen horarios laborales alejados de los ciclos naturales de luz y oscuridad. Por esa razón, el trabajo nocturno se ha convertido en un tema de interés para especialistas en salud pública y medicina ocupacional.

La importancia del reloj biológico

El concepto de reloj biológico ganó relevancia internacional después de que investigadores recibieran el reconocimiento de la comunidad científica por sus estudios sobre los mecanismos moleculares que regulan los ritmos circadianos. Actualmente se sabe que prácticamente todos los órganos del cuerpo siguen ciclos sincronizados con la luz solar.

Cuando esos ciclos se alteran de manera constante, el organismo debe realizar ajustes permanentes que pueden generar estrés fisiológico. Los expertos consideran que este fenómeno podría explicar parte de los riesgos observados en trabajadores nocturnos.

Recomendaciones para quienes trabajan de noche

Aunque muchas personas no pueden evitar estos horarios debido a sus responsabilidades laborales, los especialistas sugieren adoptar medidas que ayuden a minimizar los efectos negativos. Estas estrategias no eliminan los riesgos, pero pueden contribuir a mejorar el bienestar general.

Un desafío creciente para la salud pública

A medida que las ciudades funcionan de manera ininterrumpida y aumentan los empleos con horarios rotativos, comprender los efectos del trabajo nocturno se ha convertido en una prioridad para investigadores de universidades, hospitales y organismos internacionales.

La evidencia científica continúa evolucionando, pero el mensaje es cada vez más claro: el sueño no es simplemente un período de descanso. Es una función biológica fundamental para el correcto funcionamiento del organismo.

Por ello, quienes trabajan durante la noche deben prestar especial atención a sus hábitos de salud y descanso, especialmente cuando los horarios alterados forman parte de su rutina durante años. Mientras la investigación avanza, los expertos coinciden en que proteger el reloj biológico podría ser una de las claves más importantes para prevenir enfermedades a largo plazo.

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Con información de World Health Organization, International Agency for Research on Cancer y National Cancer Institute

BB

