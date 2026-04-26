¿Cómo tomar agua de jamaica con canela de manera segura?

Si eres fan del agua de jamaica, vale la pena que la pruebes combinada con canela. Esta mezcla no solo resulta muy refrescante, sino que también puede aportar diversos beneficios al organismo.

En cuanto a sus propiedades, la jamaica —cuyo nombre científico es Hibiscus sabdariffa, según la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera— es una flor ampliamente reconocida por sus cualidades nutricionales.

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Su arbusto puede alcanzar los 3 metros de altura; mientras que en sus copas salen con flores rojas de entre 3 y 4 centímetros, formadas por varios pétalos y rodeadas de espinas.

En particular, las flores son muy apreciadas por sus propiedades curativas: diuréticas, antioxidantes, digestivas y relajantes. Esto las convierte en auxiliares para regular la presión arterial, mejorar la circulación, reducir la distensión abdominal, controlar el colesterol y combatir el estrés.

Mientras que la canela, según explica un artículo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es una de las especias más antiguas y proviene de la corteza del árbol Cinnamomum verum.

Durante muchos años ha sido utilizada tanto en la cocina como en la medicina tradicional. Y es que posee propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, hipoglucémicas y antioxidantes.

Por lo anterior, el consumo de la especia puede ayudar a evitar los picos de azúcar en sangre, mejorar la digestión, reducir el colesterol y los triglicéridos, disminuir los daños ocasionados por los radicales libres, y tratar enfermedades bacterianas o fúngicas.

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¿Cómo hacer agua de jamaica con canela?

Si quieres integrar esta bebida a tu alimentación, sigue los pasos de su receta:

Procedimientos:

Enjuaga las flores de jamaica para quitar impurezas. En una olla, pon agua junto con las ramas de canela y déjalas hervir unos 5 minutos para que suelten su sabor. Añade la flor de jamaica y deja hervir otros 10 minutos. El agua tomará un color rojo intenso. Apaga el fuego y deja reposar otros 5 minutos. Cuela para retirar la jamaica y la canela. Añade azúcar al gusto y mezcla bien. Sirve con hielo y un toque de jugo de limón o naranja.

¿Cómo tomar agua de jamaica con canela de manera segura?

Aunque es posible tomar agua de jamaica con canela de manera segura, es preferible evitar el exceso por su efecto diurético. Dicha característica hace que el cuerpo expulse líquidos, pero en grandes cantidades provoca un desequilibrio de electrolitos.

Asimismo, es importante no beber grandes cantidades por periodos prolongados, pues ésta flor puede bajar la presión y la canela puede ser irritante para el estómago.

Finalmente, conviene tener precaución si se sufre de presión baja o si se toman medicamentos para dicha afección, puesto que causa mareos, náuseas, fatiga y hasta desmayos.

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