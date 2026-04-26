Mantener una cocina limpia no solo se trata de organización y mantener limpias las superficies, muchas veces los pequeños detalles marcan la pauta para lograr un ambiente libre de bacterias.

En ese sentido, lavar y desinfectar los ingredientes antes de cada preparación no es la única medida de higiene que debe tomarse, pues las bacterias muchas veces se encuentran en los lugares más inesperados como la esponja que se utiliza para lavar los trastes.

La esponja de cocina; el refugio perfecto para las bacterias

La esponja de cocina tiende a acumular microorganismos, ya que la humedad y los restos de comida que se alojan en ella creando el ambiente ideal para generar bacterias . Por ello, aprender a desinfectar correctamente es un paso clave en la limpieza de este espacio.

De acuerdo con el Ingeniero Bioquímico y creador de contenido, Rafael Carbajal, la mezcla de agentes en el ambiente provoca que la esponja de tu cocina se convierta en un foco de infección, por esta razón es importante lavar con agua y jabón la esponja para retirar restos de alimentos.

¿Cómo desinfectar la esponja de cocina adecuadamente?

Como ya se mencionó, el primer paso es lavar la esponja para no dejar ningún residuo de alimentos. Posteriormente, la esponja debe colocarse unos minutos en el microondas. De acuerdo con el departamento de investigación de la Universidad de Florida, el tiempo que debe permanecer en el microondas para eliminar las bacterias son 2 minutos.

Por su parte, un factor clave para evitar que las bacterias se acumulen, es asegurarse de cambiar este utensilio con mayor frecuencia, así como elegir aquellas esponjas que estén elaboradas con materiales reciclables.

La estructura de la esponja de cocina, como ya lo explicamos, retiene entre sus fibras agua, jabón y restos de comida, generando una acumulación de bacterias, que en caso de no desinfectarse, puede llegar a contaminar los platos y demás utensilios de cocina.

¿Qué bacterias pueden encontrarse en las esponjas?

Estudios señalan que las esponjas de cocina pueden alojar microorganismos como Salmonella y E. coli, los cuales pueden afectar gravemente a organismo con las defensas bajas, por lo que es necesario tomar las medidas necesarias para evitarlo.

De la misma manera, investigadores descubrieron, al analizar las esponjas bajo el microscopio, que pueden albergar bacterias similares a las que se encuentran en las heces, por lo que concluyen que la mejor manera de evitar la contaminación en estos utensilios es reemplazarlas continuamente.

Con información de SUN.

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