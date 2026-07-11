¿Cómo puedo ver si estoy activo en el IMSS?

Si necesitas atención médica, iniciar un empleo o realizar un trámite, confirmar que sigues activo en el IMSS puede evitar contratiempos. El Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece una consulta en línea para verificar la vigencia de derechos de los asegurados.

¿Cómo consultar si estás activo en el IMSS?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con un servicio digital que permite a los usuarios verificar su vigencia de derechos sin acudir a una oficina. Este trámite puede realizarse a través del portal oficial del instituto y está disponible para quienes deseen confirmar si cuentan con un registro activo.

La consulta es útil para quienes necesitan comprobar su situación como asegurados antes de solicitar atención médica o realizar algún procedimiento relacionado con la seguridad social.

El servicio puede consultarse desde el siguiente enlace oficial del IMSS:

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia

¿Qué información permite consultar este servicio?

La herramienta de Vigencia de Derechos del IMSS está diseñada para que los usuarios conozcan el estado de su afiliación dentro del instituto.

Con esta consulta es posible verificar si la persona mantiene una vigencia activa, información que suele ser requerida para distintos trámites relacionados con los servicios de salud y la seguridad social.

Al tratarse de un servicio oficial, la información se obtiene directamente de la plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que representa una forma rápida de revisar el estatus del asegurado.

¿Por qué es importante revisar tu vigencia?

Confirmar que estás activo en el IMSS puede ayudarte a detectar cualquier situación relacionada con tu registro y evitar inconvenientes cuando necesites utilizar los servicios médicos o realizar algún trámite.

Antes de acudir a una unidad médica o iniciar un procedimiento administrativo, es recomendable verificar que tu información se encuentre vigente mediante los canales oficiales del instituto.

¿Cómo solicitar la constancia de vigencia de derechos del IMSS? Paso a paso

Si deseas obtener tu constancia de vigencia de derechos, sigue este procedimiento en el portal de Servicios Digitales del IMSS:

ESPECIAL / IMSS

Ingresa al portal oficial del trámite de Vigencia de Derechos del IMSS .

. Haz clic en "Iniciar trámite".

Ten a la mano la siguiente información: CURP; Número de Seguridad Social (NSS); Un correo electrónico válido, que quedará asociado a tu CURP.

Captura tu CURP en el campo correspondiente.

Si no la conoces, puedes utilizar la opción "Consúltala aquí" disponible en el portal.

Ingresa tu Número de Seguridad Social (NSS).

Si no lo recuerdas, selecciona la opción "Consúltalo aquí".

Escribe tu correo electrónico.

Confirma tu correo electrónico ingresándolo nuevamente.

Captura el código de verificación (captcha) tal como aparece en la imagen, respetando mayúsculas y minúsculas.

Verifica que toda la información sea correcta y continúa con el proceso para finalizar el trámite.

Una vez concluido el procedimiento, el sistema generará tu constancia de vigencia de derechos, la cual podrás consultar y descargar.

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