¿Cómo puedo ver si estoy activo en el IMSS?

Si necesitas atención médica, iniciar un empleo o realizar un trámite, confirmar que sigues activo en el IMSS puede evitar contratiempos. El Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece una consulta en línea para verificar la vigencia de derechos de los asegurados.El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con un servicio digital que permite a los usuarios verificar su vigencia de derechos sin acudir a una oficina. Este trámite puede realizarse a través del portal oficial del instituto y está disponible para quienes deseen confirmar si cuentan con un registro activo.La consulta es útil para quienes necesitan comprobar su situación como asegurados antes de solicitar atención médica o realizar algún procedimiento relacionado con la seguridad social.El servicio puede consultarse desde el siguiente enlace oficial del IMSS:https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia La herramienta de Vigencia de Derechos del IMSS está diseñada para que los usuarios conozcan el estado de su afiliación dentro del instituto.Con esta consulta es posible verificar si la persona mantiene una vigencia activa, información que suele ser requerida para distintos trámites relacionados con los servicios de salud y la seguridad social.Al tratarse de un servicio oficial, la información se obtiene directamente de la plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que representa una forma rápida de revisar el estatus del asegurado.Confirmar que estás activo en el IMSS puede ayudarte a detectar cualquier situación relacionada con tu registro y evitar inconvenientes cuando necesites utilizar los servicios médicos o realizar algún trámite.Antes de acudir a una unidad médica o iniciar un procedimiento administrativo, es recomendable verificar que tu información se encuentre vigente mediante los canales oficiales del instituto.Si deseas obtener tu constancia de vigencia de derechos, sigue este procedimiento en el portal de Servicios Digitales del IMSS:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF