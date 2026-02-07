Pocos olores son más necios que el del orín de gatos. Su persistencia y saturación permite que el aroma permanezca en alfombras, telas y madera durante años. Incluso puede que, tras las limpiezas de los areneros, el olor persista en el ambiente e incluso, si la orina se vació en algún otro lugar que no sea su arenero, puede que tengas muchos problemas para eliminar el olor a orín.Todo ello tiene una razón científica y evolutiva. A través de la orina, los gatos logran comunicarse silenciosamente a través de algo llamado el "lenguaje químico", el cual funciona como una especie de vía molecular para comunicar datos difícilmente perceptibles. Dichas partículas son excretadas y mezcladas con las bacterias ambientales y ese intercambio químico provoca la liberación del aroma. Esta reacción es la que llega hasta nuestras narices con un hedor amargo y contundente.Intenta llevar a cabo el siguiente listado de acciones:Por último, toca el tema con tu veterinario, pues un gato no debería estar haciendo del baño en un lugar en el que no sea su arenero. Una acción como esta puede significar que el felino está teniendo problemas urinarios, estrés o ha identificado un cambio de rutina que le molesta.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB