Pocos olores son más necios que el del orín de gatos. Su persistencia y saturación permite que el aroma permanezca en alfombras, telas y madera durante años. Incluso puede que, tras las limpiezas de los areneros, el olor persista en el ambiente e incluso, si la orina se vació en algún otro lugar que no sea su arenero, puede que tengas muchos problemas para eliminar el olor a orín.

Todo ello tiene una razón científica y evolutiva. A través de la orina, los gatos logran comunicarse silenciosamente a través de algo llamado el "lenguaje químico", el cual funciona como una especie de vía molecular para comunicar datos difícilmente perceptibles. Dichas partículas son excretadas y mezcladas con las bacterias ambientales y ese intercambio químico provoca la liberación del aroma. Esta reacción es la que llega hasta nuestras narices con un hedor amargo y contundente.

¿Cómo eliminar el olor a orín de gato de tu hogar?

Intenta llevar a cabo el siguiente listado de acciones:

En caso de que sea una orina de aparición reciente, utiliza una toalla vieja para absorber todo el líquido posible antes de colocarle cualquier limpiador. La idea de que sea una toalla vieja es que pueda ser desechable al terminar el procedimiento de limpieza.

La idea de que sea una toalla vieja es que pueda ser desechable al terminar el procedimiento de limpieza. Aplica jabón o un limpiador enzimático en caso de que haya manchas y déjalo reposar al menos por una noche dependiendo de qué tipo de material sea el perjudicado. Una opción económica es utilizar una sustancia que puedes crear en casa añadiendo: media taza de agua oxigenada, media taza de bicarbonato sódico, una cucharada de jabón de tu preferencia y un cuarto de taza de vinagre. Una vez creado habrá que esparcirlo en toda la superficie contaminada.

Una vez creado habrá que esparcirlo en toda la superficie contaminada. Coloca algo que evite que tus mascotas regresen al área y vuelvan a orinar o puedan sufrir daños por el uso del limpiador y la emisión de químicos.

Dentro de lo posible, abre ventanas y coloca ventiladores para ventilar el área.

Pasado el tiempo recomendado, vuelve a tomar un trapo, humedécelo e intenta tallar hasta que las partículas insertas en la superficie se desprendan. Deberás repetir los pasos hasta que el olor se haya ido del objeto,

Por último, toca el tema con tu veterinario, pues un gato no debería estar haciendo del baño en un lugar en el que no sea su arenero. Una acción como esta puede significar que el felino está teniendo problemas urinarios, estrés o ha identificado un cambio de rutina que le molesta.

