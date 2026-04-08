Mantener nuestros tenis impecables es un reto constante, especialmente cuando caminamos a diario por las vibrantes y transitadas calles de Guadalajara. Muchas personas evitan usar la lavadora por el miedo latente a deformar sus pares favoritos, pero la realidad es que, con la técnica correcta, este electrodoméstico es tu mejor aliado.

Desde la redacción de El Informador, hemos recopilado los pasos exactos para que cualquier persona pueda realizar esta limpieza profunda en casa hoy mismo. El objetivo principal es simple: prolongar la vida útil de tus zapatos deportivos, garantizando una higiene total y un aspecto renovado sin tener que hacer un esfuerzo extremo.

Preparación clave: El paso fundamental que nunca debes saltarte antes de lavar

Antes de siquiera acercarte al cuarto de lavado, es de vital importancia retirar las agujetas y las plantillas de tus tenis Nike, Adidas o de cualquier otra marca reconocida. Estos elementos deben lavarse por separado a mano con un poco de jabón neutro para evitar que se enreden o pierdan su forma original.

Además, resulta indispensable utilizar un cepillo de cerdas suaves para remover el exceso de tierra, polvo o lodo seco acumulado en las suelas. Si omites este paso preventivo, corres el gran riesgo de que la suciedad se incruste profundamente en la tela durante el ciclo de lavado, arruinando por completo el material.

Un excelente truco casero que recomiendan los expertos es espolvorear un poco de bicarbonato de sodio en el interior de los zapatos la noche anterior al lavado . Este compuesto químico actúa como un poderoso desodorante natural, eliminando las bacterias causantes del mal olor y preparando el tejido para una limpieza mucho más efectiva.

El secreto del ciclo de lavado delicado para proteger tu calzado

La regla de oro indiscutible para el éxito de este proceso es utilizar siempre el ciclo de lavado delicado con agua completamente fría . El agua caliente es el peor enemigo de tus tenis, ya que las altas temperaturas pueden derretir los pegamentos que unen la suela y deformar las estructuras sintéticas irreversiblemente.

Para protegerlos de los constantes golpes contra el tambor metálico de la máquina, introdúcelos siempre en una bolsa de malla especial para lavandería . Si no tienes una a la mano, una funda de almohada vieja amarrada firmemente con un nudo funcionará a la perfección, amortiguando los fuertes impactos durante el proceso de centrifugado.

Por ningún motivo laves tus tenis solos; acompáñalos siempre con un par de toallas viejas que ya no uses para secarte el cuerpo . Esta sencilla acción no solo equilibra la carga de la lavadora, sino que reduce drásticamente el ruido molesto y evita que el calzado rebote violentamente, protegiendo tus zapatos y tu electrodoméstico.

Tips rápidos y efectivos para un secado perfecto, seguro y sin manchas

Aquí tienes los puntos clave para el secado:

1. Nunca uses la secadora automática, el calor directo los destruirá al instante.

2. Rellena el interior con papel periódico o toallas de papel para que absorban la humedad interna y mantengan la forma.

3. Déjalos secar al aire libre, pero siempre ubicados en la sombra.

Exponerlos directamente a los intensos rayos del sol puede causar que las telas blancas se vuelvan amarillentas rápidamente y que los colores oscuros se decoloren de forma dispareja . La paciencia es fundamental en esta etapa; dependiendo del clima de tu ciudad, pueden tardar entre 24 y 48 horas en estar completamente secos.

Siguiendo al pie de la letra estas recomendaciones, avaladas por expertos en cuidado del hogar y alineadas con los altos estándares de calidad que sugiere la Profeco para el cuidado de prendas, tus tenis lucirán espectaculares. ¡Anímate a probar este fabuloso método hoy mismo y dale una segunda vida a tu calzado favorito con total confianza!

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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