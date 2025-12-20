¿Cómo comprar queso manchego, según Profeco?

Para los sándwiches, la pasta o incluso para “picar” durante el día, el queso es uno de esos ingredientes que nunca faltan en la cocina de muchas familias. Su versatilidad, sabor y facilidad de consumo lo convierten en un básico tanto en desayunos como en comidas y cenas.

Sin embargo, de acuerdo con datos compartidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la edición de este mes de la Revista del Consumidor, no todos los productos que se comercializan bajo la denominación “manchego” en sus etiquetas cumplen realmente con las características de este tipo de queso.

El organismo detectó irregularidades en varios productos que pueden inducir a error a los consumidores, ya sea por su composición, proceso de elaboración o por no ajustarse a la norma oficial que regula su fabricación.

Esta situación resulta relevante para quienes buscan calidad y transparencia en los alimentos que compran, ya que el uso indebido de nombres comerciales puede afectar tanto el bolsillo como la confianza y salud del consumidor.

¿Qué es el queso manchego?

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso Manchego dice que "El queso manchego es un queso de pasta prensada, elaborado con leche cruda o pasteurizada de oveja de raza manchega".

Es decir, solo se puede considerar queso manchego si se hacen con este tipo específico de leche.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la maduración mínima es de 30 días para quesos elaborados con leche pasteurizada de peso igual o inferior a 1,5 kg, y de 60 días para quesos cuyo peso sea superior a 1,5 kg, elaborados tanto con leche cruda como pasteurizada.

Asimismo, el queso manchego original tiene ciertas propiedades que las imitaciones no siempre pueden emular. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso Manchego reconoce que este queso "concentra todas las cualidades nutritivas de la leche". Además, el queso manchego contiene una elevada proporción de proteínas y vitaminas tan importantes como la A, la D y la E.

¿Cómo comprar queso manchego?

La Revista del Consumidor recomienda seguir algunos consejos básicos para realizar compras mucho más inteligentes, como leer cuidadosamente la etiqueta para conocer el contenido real del producto, asegurarte de que el queso se encuentre en refrigeración al momento de adquirirlo y revisar el precio para comparar con otras opciones del mercado y elegir la más conveniente.

¿Cuáles son los mejores quesos manchego según Profeco?

Alpura, queso manchego rebanado: 78 pesos.

Bové, queso manchego orgánico: 141 pesos.

Carranco, queso manchego: 142 pesos.

Esmeralda, queso manchego: 115 pesos.

Fud, queso manchego rebanadas redondas: 54 pesos.

Great Value, queso manchego: 92 pesos.

La Villita, queso manchego rebanado: 101 pesos.

Nutri, queso manchego rebanado: 78 pesos.

Tribus de Fuego Chimex, queso manchego en rebanadas: 93 pesos.

