Tomar bicarbonato de sodio en ayunas es una práctica común que muchas personas realizan con la intención de aliviar malestares digestivos o “desintoxicar” el organismo. Aunque se trata de un producto de uso doméstico y fácil acceso, su consumo habitual o sin supervisión médica puede tener efectos tanto positivos como negativos, dependiendo de la cantidad, la frecuencia y el estado de salud de cada persona.

¿Para qué se usa el bicarbonato en ayunas?

El bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina que ayuda a neutralizar los ácidos. Por esta razón, algunas personas lo toman en ayunas disuelto en agua para aliviar síntomas como acidez estomacal, indigestión o sensación de ardor. Al reducir temporalmente la acidez del estómago, puede generar una sensación rápida de alivio.

También existe la creencia de que consumirlo por la mañana ayuda a “equilibrar el pH del cuerpo” o a mejorar la digestión durante el día. Sin embargo, el organismo regula su pH de manera natural, por lo que estos efectos no están científicamente comprobados en personas sanas.

Posibles beneficios a corto plazo

En casos específicos y de forma ocasional, el bicarbonato puede ayudar a:

Disminuir la acidez estomacal.

Aliviar la sensación de pesadez después de comidas copiosas.

Reducir temporalmente el reflujo ácido leve.

Estos efectos suelen ser momentáneos y no sustituyen un tratamiento médico cuando los síntomas son frecuentes o intensos.

Riesgos y efectos secundarios

El consumo regular de bicarbonato en ayunas puede provocar consecuencias no deseadas. Entre los principales riesgos se encuentran:

Alteraciones digestivas, como gases, distensión abdominal o náuseas.

Desequilibrios electrolíticos, especialmente por el alto contenido de sodio, lo que puede afectar la presión arterial.

Problemas renales, si se consume en exceso o por periodos prolongados.

Efecto rebote, ya que el estómago puede producir más ácido después de que el bicarbonato neutraliza el ácido inicial.

Además, no es recomendable para personas con hipertensión, insuficiencia renal, problemas cardíacos o aquellas que siguen dietas bajas en sodio.

¿Es seguro tomarlo todos los días?

El uso diario de bicarbonato en ayunas no se considera seguro sin la orientación de un profesional de la salud. Aunque puede aliviar síntomas ocasionales, su consumo frecuente puede enmascarar problemas digestivos más serios, como gastritis o reflujo crónico, que requieren un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Recomendaciones generales

Antes de incorporar el bicarbonato de sodio como parte de una rutina diaria, es importante:

Consultar con un médico o nutriólogo.

Evitar exceder las cantidades recomendadas.

No usarlo como sustituto de un tratamiento médico.

Prestar atención a cualquier reacción adversa.

Tomar bicarbonato en ayunas puede ofrecer alivio temporal en ciertos casos, pero su uso indiscriminado o prolongado puede generar efectos negativos en la salud.

