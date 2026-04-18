Tener el colesterol alto es una "bomba de tiempo" silenciosa que puede obstruir tus arterias y provocar ataques cardíacos . Entender cómo transformarlo en un aliado para tus hormonas y energía, mediante ajustes clave en tu dieta, es el primer paso para proteger tu corazón hoy mismo.

¿Qué es el colesterol?

El colesterol es una sustancia similar a la grasa que se encuentra en las membranas celulares de nuestros organismos, desde el sistema nervioso al hígado y al corazón, explica un informe de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar (España). Sus expertos afirman que el cuerpo necesita colesterol para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias que impactan en la salud.

Sin embargo, cuando el colesterol es alto, es posible que se te formen depósitos grasos en los vasos sanguíneos, que luego crecen y hacen más difícil la circulación de la sangre a través de las arterias , advierte el Instituto Mayo Clinic. En algunos casos, indica, esos depósitos pueden romperse de repente y formar un coágulo que causa un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

Una dieta contra el colesterol

La alimentación inadecuada entre la población es un factor determinante en los niveles elevados de colesterol, remarca la Sociedad Española de Cardiología. A través de un informe, señala que para revertir esta situación se requiere de un cambio del estilo de vida: alimentación sana, reducir la ingesta de alcohol, dejar de fumar, evitar el exceso de peso y realizar ejercicio físico .

Es en este marco que resulta necesario realizar cambios en nuestros hábitos de alimentación para permitir que nuestro cuerpo se desintoxique, que las arterias dejen de acumular grasa y que el corazón pueda trabajar adecuadamente y gozar de buena salud.

La Fundación Española del Corazón hace referencia a una alimentación o dieta perfecta para lograr reducir el colesterol. Sus expertos aconsejan consumir entre un 30 y 35% de grasa en forma de aceite de oliva virgen y pescado, reducir el consumo de grasas saturadas, además de incorporar frutas y verduras a diario .

Además, recomiendan consumir cereales integrales, legumbres y frutos secos. En cuanto a los métodos de cocción, lo ideal es optar por hornear, cocinar al vapor o asar en una parrilla , logrando así reducir el uso de grasas. Más allá de estos cambios en la alimentación, advierten como necesaria la realización de actividad física.

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