Cinco consejos para que los alimentos duren más

La gestión eficiente de los alimentos representa un desafío cotidiano que impacta directamente en la economía doméstica y en la sostenibilidad ambiental.

Para revertir esta tendencia, es fundamental comprender que la frescura de los productos depende de factores críticos como el control de la humedad, la temperatura y la interacción química entre las distintas especies vegetales.

De acuerdo con las guías de seguridad alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el manejo del entorno inmediato de cada alimento determina su velocidad de maduración.

A continuación, se detallan los cinco pasos esenciales para maximizar la durabilidad de su despensa.

Control de la humedad en hortalizas

El exceso de agua es el principal enemigo de las hojas verdes. Envolver las lechugas, espinacas y hierbas en toallas de papel absorbente (dentro de recipientes o bolsas) evita que el líquido estancado las pudra de forma prematura.

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Aislamiento de emisores de etileno

Frutas como los plátanos, las manzanas y los aguacates liberan gas etileno, un agente natural de maduración. Según la Clínica Mayo, mantener estos productos alejados de vegetales sensibles (como el brócoli o la zanahoria) impide que estos últimos se marchiten o se echen a perder anticipadamente.

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Organización térmica del refrigerador

La disposición interna no es estética. Se deben guardar los lácteos en la parte media, los quesos bien envueltos y las carnes en la sección inferior (para evitar goteos y contaminación cruzada). Una limpieza mensual del aparato elimina bacterias que podrían contaminar los alimentos frescos.

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Técnicas de congelación y escaldado

Para vegetales que no se consumen al momento, el método del "batch cooking" es ideal. La Federación Española de Nutrición (FEN) recomienda escaldar las verduras (un breve hervor seguido de un choque térmico en hielo) antes de congelarlas para inactivar las enzimas que degradan su textura y color.

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Almacenamiento en seco para tubérculos

Productos como papas, cebollas y ajos requieren lugares oscuros, secos y ventilados. Guardarlos en la nevera acelera su germinación y altera su sabor; es preferible mantenerlos en espacios con flujo de aire natural fuera del frío.

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Un factor crítico para la integridad de los nutrientes es evitar el ciclo constante de congelar y descongelar. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), este proceso rompe las fibras de los alimentos, acelera su descomposición y facilita la proliferación de microorganismos.

Es recomendable dividir las preparaciones en porciones pequeñas que se utilicen de una sola vez para mantener la calidad intacta hasta el momento del consumo.

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