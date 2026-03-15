¿Es seguro calentar comida en recipientes de plástico en el microondas?

El plástico se ha convertido en uno de los materiales más utilizados en la vida cotidiana. Está presente en una gran variedad de objetos de uso diario , especialmente en recipientes destinados a almacenar alimentos, botellas para bebidas y envases para transportar comida o agua.

Gracias a su practicidad, ligereza y bajo costo, es común que muchas personas utilicen estos contenedores para calentar alimentos en el microondas. Sin embargo, no todos los tipos de plástico están fabricados para resistir altas temperaturas. Cuando se exponen al calor, algunos envases pueden deteriorarse o liberar compuestos químicos que podrían mezclarse con la comida, lo que representa un posible riesgo para la salud.

¿Es seguro calentar alimentos en recipientes de plástico en el microondas?

Para saber si un recipiente de plástico es seguro para usar en el microondas, lo ideal es revisar las etiquetas del fabricante, ya que estos envases deben haber pasado pruebas de seguridad de la Food and Drug Administration (FDA).

Los recipientes aptos para microondas suelen incluir una etiqueta con el símbolo de ondas, la frase “apto para microondas” o el número 5 dentro del triángulo de reciclaje (PP - polipropileno).

Por su parte, el portal especializado Chemical Safety Facts señala que, al calentar alimentos en el microondas, es importante seguir algunas recomendaciones de seguridad:

Evitar plásticos desechables de comidas congeladas o los contenedores utilizados para llevar comida de restaurantes.

No usar botellas de agua ni envases de productos como botes de helado, mantequilla o yogur.

No cerrar completamente el recipiente; lo ideal es dejar la tapa entreabierta o levantar uno de los bordes para permitir que circule el calor.

¿Por qué no debes calentar la comida en recipientes de plástico?

Los plásticos, al ser derivados del petróleo, contienen polímeros y aditivos que les otorgan color, flexibilidad y resistencia.

Un artículo publicado en The American Journal of Medicine señala que entre los compuestos más estudiados por sus posibles efectos en la salud se encuentran el bisfenol A (BPA) y los ftalatos, ambos considerados disruptores endocrinos.

Esto significa que pueden interferir con el funcionamiento de las hormonas del cuerpo. Además, se han relacionado con un mayor riesgo de desarrollar obesidad, diabetes, problemas reproductivos e infertilidad en hombres.

El riesgo se debe a que el contacto prolongado de los alimentos con ciertos plásticos, especialmente cuando se exponen al calor, puede favorecer la migración de compuestos químicos hacia la comida, lo que provoca una ingesta involuntaria.

Aunque los envases etiquetados como seguros cumplen con los estándares de la FDA, algunos estudios señalan que incluso los recipientes libres de BPA pueden liberar sustancias similares, como bisfenol S (BPS) o bisfenol F (BPF) cuando se exponen a altas temperaturas, por ejemplo en el microondas.

En general, existen cinco tipos de plásticos de uso común en la cocina que no son aptos para calentarse en este electrodoméstico:

Tereftalato de polietileno (PET o PETE): presente en botellas de refresco, frascos de crema de avellana y recipientes de aceite de cocina.

presente en botellas de refresco, frascos de crema de avellana y recipientes de aceite de cocina. Polietileno de alta densidad (HDPE): utilizado en jarras para agua, envases de detergentes y botes de proteína en polvo.

utilizado en jarras para agua, envases de detergentes y botes de proteína en polvo. Polietileno de baja densidad (LDPE): presente en bolsas de plástico, botellas flexibles y muchos envases de alimentos.

presente en bolsas de plástico, botellas flexibles y muchos envases de alimentos. Polipropileno (PP): utilizado en tapas de biberón, recipientes de yogur, cápsulas de café y algunos biberones.

utilizado en tapas de biberón, recipientes de yogur, cápsulas de café y algunos biberones. Poliestireno (PS): común en envases desechables para comida, como platos y vasos.

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Cuando los plásticos se someten a temperaturas elevadas, el calor del microondas puede provocar la liberación de BPA, ftalatos, BPS o BPF, los cuales pueden adherirse a los alimentos. Por ello, los especialistas recomiendan utilizar recipientes de vidrio o cerámica para calentar comida.

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