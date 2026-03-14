Caspa: Qué es, por qué sale y el remedio definitivo para controlarla

Quizá en más de una ocasión has tenido caspa: esas pequeñas partículas blancas que aparecen en el cabello y que pueden generar incomodidad por lo que otras personas puedan pensar. Sin embargo, se trata de una afección bastante común, cuyo síntoma más característico es la descamación del cuero cabelludo. Aunque puede resultar molesta desde el punto de vista estético, no es grave y existen tratamientos que ayudan a controlarla.

En algunos casos puede tratarse con un shampoo médico; en otros, se requieren tratamientos distintos. En esta ocasión te explicaremos qué provoca este problema cutáneo, cómo puede controlarse y otros aspectos que debes tener en cuenta sobre este problema.

¿Qué es la caspa?

El portal médico Mayo Clinic señala que se trata de una forma leve de dermatitis seborreica que provoca escamas en la piel del cuero cabelludo, las cejas, la barba, el bigote e incluso en los hombros. Este padecimiento, más común en las estaciones frías y secas, puede ocasionar comezón; además, cuando existe estrés, los síntomas pueden intensificarse.

También el sitio indica que no todos los casos de caspa requieren tratamiento médico. No obstante, advierte que si la afección no mejora con el uso regular de un shampoo anticaspa, se debe acudir con un dermatólogo para revisar posibles infecciones en la piel, ya que estas pueden ser el origen del problema.

¿Qué causa la caspa?

La caspa puede aparecer por diversas razones, entre ellas:

Piel irritada

Piel grasosa

Presencia de hongos en la piel del cuero cabelludo

Sensibilidad a productos para el cabello

Enfermedades de la piel, como eccema y psoriasis

Los casos de caspa son más frecuentes en los hombres y, según Mayo Clinic, también afectan con mayor frecuencia a personas con enfermedades que debilitan el sistema inmune.

¿Cómo tratar la caspa antes de acudir con el médico?

Como se mencionó antes, la caspa puede estar relacionada con el estrés, por lo que aprender a controlarlo puede ayudar a disminuir sus síntomas. Además, llevar una dieta que aporte zinc, vitaminas del complejo B y ciertos tipos de grasas puede contribuir a prevenir este problema.

Mayo Clinic también recomienda entre algunos remedios definitivos lavar el cabello y enjuagarlo correctamente, así como limitar el uso de productos cosméticos para peinar, ya que la grasa que contienen puede acumularse en el cuero cabelludo y empeorar la afección.

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