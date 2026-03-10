Bajar de peso: Lo que logras caminando 30 minutos todos los días

Cuando nos planteamos tomar medidas para controlar o bajar de peso por salud, nos mencionan que uno de los métodos más efectivos es el de caminar; sin embargo, es poca la información al respecto que se nos ofrece.

Sobre eso, el portal médico Mayo Clinic señala que caminar es una de las actividades que más ayudan a perder peso, pero siempre y cuando se haga de manera correcta, además de que se combine con una dieta balanceada y ejercicios aeróbicos.

Lo que logras caminando 30 minutos todos los días

Katherine Zeratsky, editora especialista en la guía de nutrición y alimentación saludable de Mayo Clinic, señala que se podría perder peso caminando, pero todo de acuerdo a la duración e intensidad de las caminatas.

La especialista indica que caminar es una de las actividades importantes en la quema de calorías, y que, por ejemplo, si se camina por 30 minutos todos los días, se podrían quemar hasta 150, las cuales podrían aumentar si se hace a mayor velocidad o con mayor ritmo, y sobre todo, más distancia.

Zeratsky dice que caminar al principio puede ser cansado, como cada vez que se inicia en el ejercicio físico; no obstante, comenzar con caminatas cortas que vayan aumentando progresivamente puede ser benéfico para la salud.

Además de las caminatas, Mayo Clinic apunta que es necesario seguir una dieta apropiada para cada persona, que debe ser recomendada por un profesional que establezca la cantidad y los alimentos según el estado de bienestar de cada persona.

Asimismo, aconseja que se lleve a cabo actividad aeróbica: como mínimo, 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado por semana. O llevar a cabo, como mínimo, 75 minutos de ejercicio aeróbico vigoroso cada semana, para que las caminatas sean más benéficas para la salud.

OF