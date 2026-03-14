Autos: La SUV eléctrica de Checo Pérez ya está en México

Cadillac Lyriq-V 2026 fue finalmente presentada en México. Una SUV eléctrica que cuenta con más de 600 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 en 3.5 segundos. Este vehículo también ha sido parte de una gran campaña de publicidad con el piloto Checo Pérez y la marca de lujo.

La Lyriq-V 2026 tiene dos motores eléctricos, uno en cada eje, obviamente con tracción integral, 615 caballos de fuerza y 650 libras-pie de torque. De acuerdo a Cadillac, su autonomía es de hasta 458 kilómetros.

En diseño exterior, tiene todo el tratamiento V-Series de Cadillac, la gama más deportiva de la marca y Lyriq-V cuenta con faros LED, rines de 22 pulgadas en color grafito y frenos Brembo de alto desempeño con calipers rojos. También hay emblemas V-Series por toda la carrocería y techo en color distinto al de la carrocería.

Al interior ofrece una experiencia tecnológica, pero también deportiva, con un panel de 33 pulgadas como cuadro digital y la pantalla táctil central tiene definición 9K y Google integrado. El sistema de sonido en la cabina es AKG Performance, de alta fidelidad.

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Lyriq-V en el apartado de seguridad, integra suscripción con OnStar por 24 meses, así como diferentes sistemas ADAS, como asistente de frenado automático de emergencia, estacionado automático, entre otros.

Cadillac ofrece ocho años de garantía para las baterías, tres años de servicio en mantenimiento y tres años de garantía de defensa a defensa o 60 mil kilómetros. La marca igualmente incluye el cargador de nivel 2. El precio de la Cadillac Lyriq-V 2026 es de dos millones 019 mil pesos. La versión sin el equipamiento V- Series cuesta un millón 611 mil pesos.

Por otra parte, Optiq-V 2026 también llegará a México, a partir del 17 de marzo, en la red de concesionarias de Cadillac en el país. Tiene un precio de un millón 684 mil 900 pesos.

Cuenta con dos motores eléctricos, con 519 caballos de fuerza y 650 libras-pie de torque, tiene autonomía de hasta 440 kilómetros y hay compatibilidad con el puerto NACS, su tracción es integral y tiene Launch Control, V-Mode y Modo Competitivo.

También tiene faros LED, rines de 21 pulgadas y emblemas V-Series. Al interior cuenta con el mismo panel con 33 pulgadas, integración con Google y también sistema de sonido AKG.