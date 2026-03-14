Changan no solo busca consolidación en México, sino que muestra una fuerte evolución de su gama de combustión con cuatro modelos: Alsvin Plus, CS35 Max, C55 Plus y la nueva CS75 Plus.

El Alsvin, recibe el “apellido” Plus, para dejar en claro su salto hacia el segmento compacto, ahora con 4.7 metros de largo, que si bien no deja ese carácter utilitario, retoma la generación pasada del Eado Plus, para mostrar un modelo más equipado y sobe todo, seguro, con seis bolsas de aire y ESP en sus dos versiones (350 mil 900 pesos y 390 mil 900 pesos).

Este sedán utiliza un cuatro cilindros 1.5 litros, con 101 HP y 106 libras-pie de par, con opción de caja manual de cinco cambios o, una automática de doble embrague con siete marchas.

Algo similar sucede con la SUV CS35, ahora presumiendo Max en su nombre.

También salta a la categoría compacta, con un diseño más agresivo que busca un público juvenil, con detalles como luces LED y parrilla de grandes dimensiones, complementados por un interior con asientos deportivos y materiales bien logrados, pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, conectividad sin cables para Android y iOS, así como cuadro de instrumentos digital y una pequeña pantalla secundaria del lado izquierdo del volante con diferentes funciones.

En esta ocasión, la CS35 Max, utiliza un cuatro cilindros 1.5 turbo que produce 178 HP y 206 libras-pie, acoplado a una caja automática de doble clutch y siete cambios, ofreciendo sensaciones de conducción casi “explosivas”, con opción de contar con un modo de manejo Race. Hay dos versiones, Luxury (439 mil 900 pesos) y Premium (463 mil 900 pesos), ya con ADAS en la variante tope.

La CS55 Plus presenta un nuevo diseño en su parrilla. CORTESÍA

Más arriba está la CS55 Plus, luciendo el novedoso lenguaje de diseño de la marca, con una parrilla muy bien integrada a la fascia que crea el efecto de fusionarse con el frontal. Si bien queda en los 4.5 metros de longitud, como la CS35 Max, su ubicación por encima de la gama, queda muy clara, mejores terminados y muy buen equipo como pantalla de 14.6 pulgadas con conectividad sin cables a Android Auto y Apple CarPlay.

Mantiene la misma mecánica turbo y caja DCT de su “hermana pequeña”, pero la puesta a punto es más refinada y orientada hacia al confort, tiene seis bolsas de aire y ADAS en la versión única, Premium (534 mil 900 pesos).

Por último, la nueva CS75 Plus busca ser un referente entre los Changan, con un diseño más atrevido y angular, cuyo principal enfoque está centrado en la amplitud y la comodidad. Solo tiene dos filas de asientos y presume de una configuración de tres pantallas en el tablero, con un infoetretenimiento de 14.6 pulgadas, un cuadro de instrumentos de 10.25 pulgadas y una pantalla para el copiloto de 12.3 pulgadas, con múltiples funciones que complementan la conectividad típica de la central a las plataformas de teléfonos celulares. Mantiene la mecánica y seguridad que la CS55 Plus con una sola versión Premium (729 mil 900 pesos).

Changan renueva los modelos para adaptarse a los consumidores mexicanos.