Así puedes eliminar la adicción a comer cosas dulces, según nutricionistas

¿Te pasa que después de comer algo dulce quieres más y más? No es solo falta de voluntad. La ansiedad y ciertos hábitos diarios pueden potenciar el deseo por alimentos con alto contenido de azúcar , generando un círculo difícil de romper.

En distintos países, el consumo de azúcar supera ampliamente las recomendaciones médicas. Y aunque muchas veces parece un gusto ocasional, en algunos casos responde a una necesidad emocional: el azúcar estimula la liberación de endorfinas y dopamina, neurotransmisores asociados al placer y la sensación de bienestar. Por eso, tras una golosina o una gaseosa, muchas personas experimentan una calma momentánea.

Sin embargo, el problema aparece cuando ese “premio” se vuelve constante. El exceso de azúcar no solo favorece el aumento de peso, sino que también está relacionado con enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y afecciones hepáticas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre la necesidad de reducir el consumo de azúcares libres en la dieta diaria para prevenir enfermedades crónicas.

El error más común: empezar el día con azúcar

La nutricionista Boticaria García, autora del libro Tu cerebro tiene hambre, explica que uno de los principales detonantes de los antojos es el desayuno cargado de azúcar.

Agregar azúcar al café, consumir galletitas o cereales ultraprocesados a primera hora provoca un pico rápido de glucosa en sangre. El problema es que, tras esa subida, llega una bajada brusca… y el cuerpo vuelve a pedir más dulce para compensar. Así se inicia una cadena de antojos durante el resto del día.

¿Cómo reemplazar el azúcar sin sufrir?

La clave está en cambiar la base de la alimentación, no solo en “resistir” la tentación.

Prioriza la fibra y los carbohidratos complejos

Optar por cereales integrales, pan de grano entero, yogur natural y frutos secos ayuda a generar mayor saciedad. La fibra forma una especie de gel en el intestino que ralentiza la absorción del azúcar y evita picos de glucosa abruptos. Equilibra tus comidas

Una dieta balanceada con proteínas magras, grasas saludables (como aguacate o aceite de oliva), frutas y verduras mantiene estables los niveles de azúcar en sangre y reduce los antojos impulsivos. Muévete más

El ejercicio físico es una forma natural de estimular la dopamina. Caminar, nadar, correr o practicar yoga no solo mejora el estado de ánimo, sino que también disminuye la necesidad de buscar placer inmediato en alimentos azucarados. Duerme lo suficiente

Dormir entre siete y nueve horas por noche regula hormonas relacionadas con el apetito y el estrés. La falta de descanso aumenta la búsqueda de energía rápida , y el azúcar suele ser la opción más accesible.

Romper el hábito, paso a paso

Eliminar la dependencia al azúcar no implica prohibiciones extremas, sino modificar rutinas. Reducir gradualmente el consumo, leer etiquetas para identificar azúcares ocultos y aprender a diferenciar hambre real de ansiedad son estrategias efectivas.

En definitiva, más que una cuestión de fuerza de voluntad, controlar el deseo por lo dulce tiene que ver con entender cómo funciona nuestro cuerpo. Cambiar pequeños hábitos diarios puede marcar la diferencia entre un antojo ocasional y una relación poco saludable con el azúcar.

