En medio del auge del bienestar físico, especialistas en salud han puesto el foco en el natación como una de las prácticas más completas para mejorar la circulación sanguínea y fortalecer el corazón.

A diferencia de actividades como caminar o andar en bicicleta, este ejercicio involucra todo el cuerpo, lo que se traduce en un mayor impacto positivo en el sistema cardiovascular.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud y la American Heart Association han destacado la importancia de mantener actividad física regular para prevenir enfermedades del corazón, una de las principales causas de muerte a nivel global.

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¿Por qué mejora la circulación?

La clave está en cómo trabaja el cuerpo dentro del agua, la natación favorece la circulación porque:

Activa múltiples grupos musculares al mismo tiempo

Reduce el impacto en las articulaciones

Mejora el retorno venoso gracias a la presión del agua

Estimula el sistema cardiovascular de forma constante

Este tipo de ejercicio ayuda a prevenir problemas como la hipertensión y contribuye a una mejor oxigenación del organismo. Aunque caminar y andar en bicicleta son actividades recomendadas, la natación ofrece un enfoque más completo.

Esto se debe a que:

Trabaja resistencia, fuerza y capacidad pulmonar

Regula el ritmo cardíaco

Mejora la coordinación

Reduce el estrés

Además, al realizarse en un entorno acuático, disminuye el riesgo de lesiones, lo que la convierte en una opción ideal para personas de diferentes edades.

¿Quiénes pueden practicarlo y cuándo hacerlo?

La natación es recomendada para:

Personas con problemas de circulación

Adultos mayores

Quienes buscan mejorar su condición física general

Pacientes en rehabilitación (bajo supervisión médica)

Se puede practicar en cualquier etapa de la vida, siempre que se adapte la intensidad. Instituciones como la Secretaría de Salud sugieren mantener al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, lo que puede incluir sesiones de natación.

Este tipo de actividad puede realizarse en albercas públicas o privadas, centros deportivos, clubes acuáticos e instalaciones de rehabilitación; en ciudades como Guadalajara, cada vez hay más espacios que fomentan este tipo de ejercicio como parte de un estilo de vida saludable.

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¿Cómo impacta directamente en el corazón?

El corazón, al ser un músculo, se fortalece con el ejercicio constante.

La natación ayuda a:

Reducir la frecuencia cardíaca en reposo

Mejorar la capacidad de bombeo de sangre

Disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Esto es clave en un contexto donde padecimientos como la enfermedad cardiovascular siguen en aumento.

Aunque no se trata de sustituir por completo actividades como caminar o andar en bicicleta, la natación se posiciona como una de las opciones más completas para quienes buscan mejorar su salud cardiovascular de forma integral. Su capacidad para trabajar todo el cuerpo, mejorar la circulación y fortalecer el corazón la convierte en una herramienta clave en la prevención de enfermedades.

En un momento donde la salud cardiovascular es prioridad, elegir el ejercicio adecuado puede marcar la diferencia. La natación no solo compite con actividades tradicionales: las complementa y, en muchos casos, las supera en beneficios, especialmente cuando se trata de circulación y fortalecimiento del corazón.

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