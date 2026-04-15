Alejandro Fernández lleva el espíritu del rancho a la pasarela con su marca Arre en Guadalajara

Alejandro Fernández presentó su nueva faceta como empresario textil al debutar la marca “Arre” con la colección “Hijo del Rey”, durante un desfile celebrado en el Edificio Arroniz, como parte del Fashion Week México. Acompañado por Karla Laveaga, el artista apostó por llevar la estética del campo mexicano a un lenguaje contemporáneo.

Tras la pasarela, el cantante resumió el momento con alivio y entusiasmo : “Estamos muy contentos, felices después de todo el estrés; ya relajamos el cuerpo. Feliz de Karla, de que esté haciendo lo que le gusta”. Sin embargo, fue Laveaga quien delineó con mayor claridad el concepto detrás de la propuesta, concebida como una experiencia más que una simple línea de ropa.

“Yo tenía muy en claro que tenía que hacer algo diferente, que fuera algo que la gente no hubiera visto, que viviera una experiencia. De ahí nació esta colección. Obviamente, mi musa es Alejandro y queríamos transmitir desde sus raíces, el campo, el rancho, pero llevándolo a lo urbano, al igual que él lo hace con su música”, explicó.

La colección, inspirada en el llamado “Western Mexicano” y en el legado de Vicente Fernández, combina cuero y mezclilla con cortes actuales, en una apuesta por resignificar la vestimenta tradicional. Alejandro Fernández reforzó esa idea al subrayar el esfuerzo detrás del lanzamiento: “Fue titánico el equipo que juntó Karla; esto lo organizó en dos meses… no es una marca hueca, sí tiene raíces, que es todo nuestro México. Queríamos traer el rancho a la ciudad”.

El intérprete también adelantó que, por ahora, las prendas estarán disponibles en sus conciertos , mientras se concreta una tienda en línea. A la par, vinculó el crecimiento de la marca con su actividad musical, integrando ambas plataformas como parte de una misma narrativa estética.

En ese contexto, Fernández confirmó su expectativa por el concierto que ofrecerá en La Minerva, en el marco del Mundial. “Estoy súper contento; volver a dar un concierto ahí —lo hice hace años en un evento— será un súper momento”, dijo brevemente. Laveaga añadió que habrá “una sorpresa de Arre” relacionada con ese evento, sin dar mayores detalles.

Además, el cantante compartió que ya prepara el museo dedicado a su padre. La idea es que esté ubicado en algún inmueble del Centro de Guadalajara. “Queremos que esté en un lugar icónico, como este (Edificio Arroniz), que esté a la altura de la trayectoria de mi papá”.

Previo al desfile, el gobernador Pablo Lemus celebró la incursión de la pareja en la industria . “Estoy seguro de que va a tener muchísimo éxito esta marca”, afirmó, al destacar el origen jalisciense del proyecto.

La velada también reunió a miembros de la familia Fernández. Vicente Fernández Jr. expresó su respaldo: “Estamos muy contentos de acompañar a Alejandro… ya he visto algo de la ropa y me gustó mucho”, mientras que su mamá, María del Refugio Abarca, conocida como Doña Cuquita, resumió el sentir familiar: “Me siento muy orgullosa de Alejandro… me fascina que tenga nuevos proyectos en la vida, que nunca se estanque”.

SV