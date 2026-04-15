¿Estás sentado todo el día? ¡Intenta estos ejercicios fáciles para la oficina!

En ocasiones, las tareas diarias como el trabajo, conducir o viajar en transporte, conlleva a permanecer largos periodos en una misma posición, provocando sedentarismo, un estilo de vida que puede provocar severos riesgos para la salud.

¿Qué afectaciones a la salud genera el estar sentado todo el día en el trabajo?

De acuerdo con la Clínica Mayo, pasar mucho tiempo sentado está relacionado con la obesidad y también con una serie de afecciones que constituyen un síndrome metabólico. Estas afecciones incluyen aumento de la presión arterial, glucosa sanguínea alta, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles de colesterol no saludables.

Compensar la falta de movimiento durante el día es una difícil tarea que pocas veces es atendida, hasta que las personas presentan afectaciones a la salud. Ante esta problemática, los expertos de FisioClinic compartieron algunas alternativas para realizar actividad física al estar sentado.

¿Qué ejercicios puedes hacer desde tu silla?

Estiramiento de cuello: realiza movimientos circulares hacia ambos sentidos.

realiza movimientos circulares hacia ambos sentidos. Flexiones de rodilla: Con las manos en los muslos, estira lentamente cada una de tus piernas con el pie doblado, hasta que esté recto y mantén esa posición durante unos segundos. No olvides alternar las series.

Con las manos en los muslos, estira lentamente cada una de tus piernas con el pie doblado, hasta que esté recto y mantén esa posición durante unos segundos. No olvides alternar las series. Círculos de hombros para activar la cintura escapular: Aunque no puedas levantarte, hay ejercicios sencillos que ayudan a mantener tu espalda activa.

¿Cómo ejercitar tus piernas en la oficina?

Otras recomendaciones por parte de la Clínica Mayo es empezar haciendo una breve pausa cada 30 minutos para pasar de estar sentado a estar de pie . O encontrar formas de caminar mientras trabajas. Estas son algunas recomendaciones:

Ponte de pie mientras hablas por teléfono o miras televisión.

Si trabajas sentado en un escritorio, intenta utilizar un escritorio de pie una parte del tiempo. Puedes improvisar poniéndote de pie frente a una mesa.

Ten una charla a pie con tus compañeros de trabajo en lugar de sentarte en una sala de conferencias.

Instala tu espacio de trabajo sobre una caminadora para que puedas estar en movimiento cuando necesites usar la computadora. Coloca la pantalla y el teclado de la computadora sobre un soporte o compra un escritorio vertical especial para usar en la caminadora.

JM