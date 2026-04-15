¿Estás sentado todo el día? ¡Intenta estos ejercicios fáciles para la oficina!

En ocasiones, las tareas diarias como el trabajo, conducir o viajar en transporte, conlleva a permanecer largos periodos en una misma posición, provocando sedentarismo, un estilo de vida que puede provocar severos riesgos para la salud.De acuerdo con la Clínica Mayo, pasar mucho tiempo sentado está relacionado con la obesidad y también con una serie de afecciones que constituyen un síndrome metabólico. Estas afecciones incluyen aumento de la presión arterial, glucosa sanguínea alta, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles de colesterol no saludables.Compensar la falta de movimiento durante el día es una difícil tarea que pocas veces es atendida, hasta que las personas presentan afectaciones a la salud. Ante esta problemática, los expertos de FisioClinic compartieron algunas alternativas para realizar actividad física al estar sentado.Otras recomendaciones por parte de la Clínica Mayo es empezar haciendo una breve pausa cada 30 minutos para pasar de estar sentado a estar de pie. O encontrar formas de caminar mientras trabajas. Estas son algunas recomendaciones:JM