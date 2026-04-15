Previo al desfile de la línea “Arre” de Alejandro Fernández, durante el Fashion Week México en Guadalajara, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, adelantó detalles de los conciertos gratuitos que acompañarán la agenda internacional del torneo, Mundial de Futbol 2026 .

Conciertos masivos en La Minerva

El mandatario confirmó que tanto Alejandro Fernández como la banda Maná se presentarán en la Glorieta de La Minerva, en espectáculos masivos abiertos al público. “Es muy probable que mantengamos el escenario tanto para Alejandro como para Maná y que las dos presentaciones públicas se celebren en La Minerva. Es un lugar muy bonito, muy amplio, muy seguro para toda la gente que quiera gozar de ambos conciertos”, explicó.

Fechas confirmadas y acceso gratuito

De acuerdo con lo previsto, Maná se presentará el 17 de junio, mientras que el concierto de “El Potrillo” está contemplado para el día 25 del mismo mes .

Ambos eventos serían completamente gratuitos, aunque aún se afinan detalles logísticos sobre accesos. “Van a ser completamente gratuitos los dos conciertos… no conozco a detalle la logística de pulseras o boletos, pero lo estaremos informando”, señaló.

Montaje y logística para los espectáculos

Sobre la puesta en escena, Lemus detalló que el montaje seguiría un formato similar al de otros eventos masivos en la ciudad, con un escenario en forma de media luna alrededor de la glorieta y pantallas distribuidas a lo largo de avenida Vallarta para facilitar la visibilidad.

Además, precisó que la circulación en la zona no se verá afectada de manera permanente, ya que los cierres viales se limitarán únicamente a los días de concierto.

Posible recital de Plácido Domingo y más eventos

En paralelo, el Gobernador reveló que también se trabaja en la visita del tenor Plácido Domingo, quien podría ofrecer un recital el mismo 25 de junio , en el marco del partido entre España y Uruguay.

A diferencia de los conciertos masivos, este evento se realizaría en un formato más íntimo. “Lo más seguro es que pudiera ser en la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander… sería entre las cinco y seis de la tarde”, indicó.

La agenda cultural aún podría ampliarse con la participación de un artista o agrupación colombiana, así como la descentralización de algunos conciertos hacia destinos como Puerto Vallarta y Tequila. “Estamos buscando opciones… queremos que no todo se concentre en la zona metropolitana”, comentó.

EE