¿Hambre o ansiedad? La psicología detrás de comer compulsivamente

En Guadalajara, los ritmos de vida acelerados y las presiones laborales han incrementado los casos de ansiedad, detonando lo que los especialistas clínicos denominan Trastorno por Atracón. Este complejo fenómeno ocurre cuando utilizamos la comida como mecanismo de defensa inconsciente para adormecer emociones negativas, frustraciones o un cansancio mental extremo .

La Asociación Americana de Psicología (APA) advierte de manera contundente que este comportamiento no surge por una simple debilidad de carácter, sino por una profunda necesidad biológica de regulación emocional . Ante crisis personales o laborales, el cerebro busca recompensas inmediatas, encontrando en los alimentos ultraprocesados un alivio temporal y engañoso.

La trampa química en tu cerebro: Cortisol y dopamina

El estrés crónico de la vida moderna eleva drásticamente los niveles de cortisol, conocida como la hormona de alerta, la cual incrementa el apetito por carbohidratos y azúcares refinados. Al consumirlos compulsivamente, el cerebro libera dopamina, generando una sensación de calma efímera que rápidamente se transforma en culpa, reiniciando el ciclo.

Investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) señalan que este patrón nocivo se agrava notablemente por la constante incertidumbre económica y social . Las personas suelen comer compulsivamente en la soledad de sus hogares, generalmente por las noches, justo cuando el ruido exterior disminuye y los pensamientos ansiosos se intensifican sin control.

Romper este peligroso círculo vicioso requiere identificar con precisión qué, quién, cuándo, dónde y por qué comemos de forma descontrolada. No se trata de imponer dietas restrictivas que generen más estrés, sino de aplicar herramientas de concientización, como la Terapia Gestalt, para reprogramar nuestra relación psicológica con la comida diaria.

Estrategias clínicas y prácticas para detener la compulsión

Para evitar que la ansiedad dicte tus decisiones alimenticias diarias, los psicólogos y nutriólogos recomiendan implementar tácticas de contención inmediata en tu rutina. Estos "tips" rápidos y efectivos están diseñados específicamente para interrumpir el piloto automático del cerebro antes de dar ese primer bocado emocional:

• Pausa de 15 minutos: Antes de ceder al antojo repentino, espera este tiempo exacto; la urgencia emocional suele disminuir drásticamente.

• Registro de emociones: Anota en una libreta qué sientes exactamente antes de comer para identificar tus verdaderos detonantes psicológicos.

• Hidratación estratégica: Bebe un vaso grande de agua natural, ya que el cerebro suele confundir los síntomas de deshidratación con hambre real.

• Alimentación consciente: Mastica lentamente cada bocado y concéntrate en las texturas, eliminando por completo distracciones modernas como el celular o la televisión.

Si estos episodios de atracones son cada vez más frecuentes y afectan seriamente tu calidad de vida, es fundamental buscar ayuda profesional especializada de inmediato. Reconocer con valentía que el problema radica en la mente y no en el estómago es la clave definitiva para sanar y disfrutar la comida sin remordimientos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA