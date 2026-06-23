Adidas lanza tenis de los 'Ositos Cariñositos' y causan revuelo

La nostalgia y la moda se unieron en una nueva colaboración que ya está dando de qué hablar. Adidas presentó una colección de tenis inspirada en los populares Ositos Cariñositos , personajes que marcaron la infancia de varias generaciones, y el lanzamiento no tardó en generar entusiasmo entre coleccionistas, fanáticos de la franquicia y amantes del calzado deportivo. Con diseños coloridos y detalles temáticos, los modelos se han convertido en tendencia en redes sociales.

Para este lanzamiento de Adidas x Ositos Cariñositos , el modelo “Adistar Control 5” se convirtió en un colorido homenaje a una de las franquicias más queridas de la cultura pop. Diseñadas originalmente como zapatillas de running de alto rendimiento en la década de dos mil, estas zapatillas ahora sirven como el lienzo perfecto para gráficos divertidos, colores vibrantes y en tonos pastel, más la inconfundible energía de los adorables Ositos Cariñositos.

De acuerdo con información reciente de portales especializados como Sneaker Bar Detroit, esta nueva colección tiene como protagonistas a dos versiones del modelo Adistar Control 5: "Clear Sky" y "Clear Pink". La versión azul cielo está inspirada en el Osito Gruñosito (Grumpy Bear), mientras que la versión rosa rinde homenaje a la Osita Alegrosita (Cheer Bear).

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Ambos pares destacan por incorporar materiales de peluche en la parte superior, las icónicas tres franjas en tono plateado metálico y parches bordados en la lengüeta con nubes y soles.

Y no se limitará únicamente al público adulto ni a un solo modelo. Otros portales han confirmado que la colaboración se expandirá para incluir tallas infantiles y otras siluetas clásicas de Adidas, como los modelos Samba y Spezial.

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Ya que se busca involucrar a toda la familia, permitiendo que los padres nostálgicos compartan su amor por los Ositos Cariñositos con las nuevas generaciones a través de diseños exclusivos para niños que mantienen la estética de colores pastel y detalles afelpados.

La colección comenzará a llegar globalmente a partir del 1 de julio.

Lo que lo vuelve un divertido crossover donde la tradición del running se encuentra con los recuerdos de la infancia. Este tipo de colaboraciones son calculadas para captar tanto a los consumidores que crecieron en las décadas de los 80 y 90, como a la Generación Z, que actualmente muestra una profunda fascinación por la estética retro y los diseños vibrantes.

KR