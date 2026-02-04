La melatonina es una hormona que el cuerpo produce de forma natural y que regula el ciclo de sueño y vigilia. En los últimos años, su versión en suplemento se ha vuelto popular para tratar problemas de insomnio y alteraciones del sueño. Sin embargo, el uso prolongado durante años ha generado preguntas sobre sus posibles efectos en la salud, en particular sobre el corazón y el sistema cardiovascular.

¿Qué es la melatonina y por qué se usa?

La melatonina se libera principalmente durante la noche y ayuda al organismo a reconocer cuándo es momento de dormir. Por esta razón, muchas personas recurren a suplementos de melatonina para conciliar el sueño, reducir el jet lag o mejorar la calidad del descanso. Al tratarse de una sustancia que el cuerpo ya produce, suele percibirse como segura; no obstante, su consumo constante a largo plazo sigue siendo objeto de estudio.

Relación entre melatonina y el corazón

Diversas investigaciones han señalado que la melatonina influye en funciones cardiovasculares como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los ritmos circadianos del corazón. Durante la noche, esta hormona contribuye a que la presión arterial descienda de forma natural, lo que resulta beneficioso para el descanso del sistema cardiovascular.

Sin embargo, cuando se consume de manera externa durante periodos prolongados, podría alterar el equilibrio natural del organismo. Algunos estudios sugieren que la melatonina puede interactuar con medicamentos para el corazón o modificar la regulación normal de la presión arterial en ciertas personas.

Posibles efectos del uso prolongado

El consumo de melatonina por largos periodos podría tener efectos distintos según la edad, el estado de salud y la presencia de enfermedades previas. Entre los posibles impactos que se han analizado se encuentran:

Cambios en la presión arterial, especialmente en personas con hipertensión.

Alteraciones en el ritmo cardíaco en casos específicos.

Interacciones con fármacos cardiovasculares, como los utilizados para controlar la presión o el ritmo del corazón.

Aunque algunos estudios también apuntan a posibles efectos antioxidantes y protectores de la melatonina sobre el sistema cardiovascular, la evidencia aún no es concluyente cuando se trata de su uso continuo durante años.

La importancia de la supervisión médica

Especialistas señalan que, si bien la melatonina puede ser útil en situaciones puntuales, su consumo prolongado sin supervisión médica no es recomendable, especialmente en personas con antecedentes de enfermedades cardíacas, hipertensión o trastornos del ritmo cardíaco. El organismo tiene mecanismos propios para regular esta hormona, y alterarlos de forma constante podría tener consecuencias a largo plazo.

Un llamado al uso responsable

El uso de melatonina debe entenderse como un apoyo temporal y no como una solución permanente para los problemas de sueño. Mantener hábitos saludables, como horarios regulares de descanso, reducción del uso de pantallas por la noche y manejo del estrés, sigue siendo la base para un sueño reparador.

Aunque la investigación continúa, el posible impacto de tomar melatonina durante años en la salud del corazón subraya la importancia de un uso informado y responsable, siempre con orientación profesional.

