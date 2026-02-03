La flecha de Cupido apunta a Austin

San Valentín está a la vuelta de la esquina y la ciudad de Austin (Texas), despliega opciones románticas para los viajeros que tengan pensado visitarla.

No podía ser de otra forma, pues nos encontramos con una metrópoli estadounidense que combina gastronomía asombrosa, memorables espectáculos musicales en vivo y propuestas para aquellos románticos empedernidos o quienes decidan emprender el viaje entre amigos.

Con pasaporte y visa en mano, ¿qué te parece si comenzamos la aventura?

Bocados con gastronomía de autor

Austin cuenta con una oferta de cenas románticas amplia, en número y calidad. ¿El plus? Que durante el fin de semana de San Valentín hay múltiples ofertas irresistibles.

Ejemplo de ello lo encontramos en Cannon + Belle, dentro del Hilton Austin (@hiltonaustintx en Instagram), que propone una experiencia que combina sabores tradicionales de Texas con una mirada contemporánea.

En Juniper (@juniperaustin en Instagram), la cocina italiana moderna se despliega a través de un menú de degustación en un ambiente elegante, con opciones para convertir la cena en una experiencia inolvidable.

Si andas detrás de una comilona con sabores locales, quizás la opción ideal es Dai Due (@daidue en Instagram), que en esta temporada suma platillos especiales a su menú habitual, manteniendo como base los ingredientes regionales y técnicas artesanales.

Un brindis por el amor

Tras una buena comida, unos tragos coquetos. Y el lugar de moda en Austin es Jupiter Supper Club, donde se despliegan distintas formas de vivir la noche, desde cenas de degustación hasta espacios con música en vivo y coctelería artesanal.

Los fanáticos de las terrazas podrán optar por el Room 725 Champagne & Caviar Lounge, que además de su rico champán ofrece caviar a los tortolitos. Se encuentra al interior del hotel Fairmont (en Instagram @fairmontatx).

El dato

Para conocer más sobre Austin y planear una visita, ingresa a VisitAustin.org.

Sin importar el tipo de velada que busques este fin de semana de San Valentín, Austin ofrece una variedad de opciones: buena comida, música en vivo, espacios con carácter y experiencias únicas que invitan a disfrutar el momento.

Alista el viaje

Desde Guadalajara puedes llegar a Austin vía aérea. Líneas como Aeroméxico oferta el traslado, con una escala en la Ciudad de México. Comprar tu boleto con anticipación te permitirá obtener mejores ofertas.

MF