Volvo C40 Recharge, las razones para querer un auto eléctrico

Imagínate que estamos en el año 2030, los autos de combustión interna han desaparecido y la conquista eléctrica abarca todo el mundo… Hace 10 años esto sonaría utópico, pero para Volvo es una realidad, pues dentro de exactamente 8 años toda su gama será 100% eléctrica. Sin embargo podría apostar a que esto sucederá mucho antes, ejemplo de ello es este C40 Recharge que ya está a la venta en México y anticipa un promisorio futuro eléctrico para la industria automotriz… pero, ¿cómo es en el día a día tener un vehículo eléctrico como este?

Hay varias cosas que podemos destacar en el C40 Recharge. Si bien no cae en una exagerada onda futurista, sí tiene elementos que nos indican que se trata de un auto eléctrico. El primero es la parrilla, con una pequeña toma de aire para que aerodinámicamente fluya y colabore en el enfriamiento de la batería que, por cierto, pesa media tonelada y que hace que en conjunto pese más allá de las dos toneladas, pero al estar colocada al centro, hacen que el centro de gravedad baje y sea muy ágil de conducir. Luego, los rines de 20 pulgadas son opcionales, pues de serie viene con rin de 19”, e independientemente de eso cuenta con un diseño que armoniza con la también con aerodinámica.

Es un vehículo mediano, perfecto para la ciudad y visualmente atractivo gracias a su sistema de iluminación LED, cuya firma se identifica en el frente con ese diseño de martillo de Thor y con ajuste automático, así como la enorme línea que forman las calaveras sobre el portón.

El techo panorámico es una de las cosas que en cuanto me subí me llamó la atención, la calibración para la filtración de rayos UV es muy buena y limita esos dañinos rayos. Pero el calor se siente, es Guadalajara, inicios de junio y el calor ronda los 35 grados a medio día (ya sé, ya llueve también). Difícilmente se siente que los contenga este techo, al cual le hubiera venido bien una cortinilla.

Dependiendo del voltaje, puede cargar de 0 a 80% en 40 minutos, o al 100% en 6 o hasta 8 horas. EL INFORMADOR/M. Castillo

Luego, los asientos, el volante y todo lo que parece piel, no lo es, pues contamos con un 100% de materiales reciclados, muy variados, que han tenido una segunda vida en estos espacios. La comodidad adelante es buena, con asientos de buena sujeción. En la banca posterior tenemos lugar para dos personas, pero tres caben bien, en una posición tipo butacas de estadio, más elevado que los asientos de adelante, con salidas de aire acondicionado y dos puertos USB de carga.

En cuanto a la cajuela, el espacio es de 413 litros, pero también en la parte delantera tenemos un compartimento en lo que antes era el lugar del motor de combustión, con 31 litros de capacidad como para poner un par de mochilas.

La pantalla táctil es vertical de 9 pulgadas con Google integrado por 4 años; no hay Android Auto ni Apple CarPlay, nos hubiera gustado tenerlo como opción, pero en este caso funciona muy bien el Maps o Spotify, lo cual se agradece. En pantalla también tenemos la cámara con visión de 360 grados, así como un clúster digital de 12.3 pulgadas con distinto tipo de información, sobre todo lo que tiene que ver con el ahorro de energía y una mejor conducción para eficientarla.

La iluminación del tablero es algo a destacar, sobre todo de noche luce muy bien, con esa tridimensionalidad de sus trazos. También tenemos puerto de carga inalámbrica y por último el sistema de audio Harman-Kardon suena como lo que un vehículo Premium debe ofrecer: calidad.

Algo que llama la atención en esta camioneta es su diseño con carrocería en forma coupé. EL INFORMADOR/M. Castillo

Autonomía y carga

Se puede recargar en casa mediante un cable con capacidad de 110 voltios o 220 voltios y con un cargador residencial que puede instalarte Volvo, tu C40 Recharge estará lista en 6 horas, pero mediante corriente directa en una estación de 150 kW va de 0 a 80% en 40 minutos y con corriente alterna ese porcentaje tarda de 6 a 8 horas. Lo más común es que cargues tu camioneta mientras estás en el súper o en el gimnasio, pero también en el aeropuerto tenemos esta posibilidad de dejarlo si te vas por un largo periodo para volver y tener energía para moverlo; pero si haces esto la degradación de las baterías será prematura y tampoco es aconsejable dejarlo al 100% si va a estar inmovilizado muchos días, algunos sugieren mantener cargas del 50% o 75%, pero esto varía de un auto eléctrico a otro y es normal que se descargue, no te estreses por tenerlo siempre al 100%.

En el C40 Recharge la autonomía es de 444 kilómetros, según Volvo, que genera su batería de iones de litio de 78 kWh.

Manejo, seguridad y tecnología

La democratización de los autos eléctricos nos está llevando a conocer las nuevas sensaciones y tecnologías que estos traen de la mano. En este caso el C40 Recharge cuenta con dos motores eléctricos puestos en los dos ejes, lo que se traduce en una tracción integral y que generan una potencia equivalente a 408 caballos y 487 libras-pie de torque acoplado a una transmisión automática. Pero eso no es todo, tenemos un manejo mediante el sistema One Pedal Drive… no es difícil acostumbrarse a esta nueva forma de conducir, pero para quienes se saquen de onda con el frenado instantáneo al desacelerar, pueden desactivarlo desde la pantalla. Sin embargo, esto tiene dos beneficios: colabora a que la batería se esté cargando en medio del tráfico y de paso es muy cómodo y te cansas mucho menos, pues realmente hace alto total y no se va para atrás ni hace movimientos extraños.

La suspensión es adecuada para estos caminos en México, independiente en ambos ejes, que en combinación a la dirección eléctrica hacen que se sienta suave de manejar.

Pero la aceleración es contundente, con la entrega inmediata del torque te hará experimentar lo que las altas velocidades generan en el cuerpo de un piloto de carreras por ejemplo. El 0 a 100 km/h oficial es de 4.7 segundos. Recordemos que su velocidad máxima es de 180 km/h y esto gracias a que Volvo ha limitado todos sus vehículos para evitar accidentes mortales o al menos que nadie muera en un Volvo en caso de accidente.

Por último, no tenemos botón de encendido, basta con subirnos y poner la marcha en “Drive” o “Reversa”, para que se encienda. Y al bajarse, con poner “Parking “y salir de la camioneta, ésta se apagará automáticamente. Queda la sensación rara de haberla dejado prendida, pero puedes asegurarte cerrando desde el control.

En seguridad cuenta con asistencias como advertencia de colisión, asistente trasero de tráfico cruzado, control de descenso en pendientes, frenado de emergencia, reconocimiento de señales de tráfico, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego, sistema de asistencia al arranque en pendientes y siete bolsas de aire.

En su interior no se usa ningún tipo de piel, solamente materiales reciclables. EL INFORMADOR/M. Castillo

Conclusión

Cuesta un millón 379 mil 900 pesos, es apenas 30 mil pesos más cara que su hermana eléctrica XC40 Recharge y 340 mil pesos más costosa que la híbrida enchufable del mismo nombre. Pero eso no es todo, tenemos S60, XC60, XC90 también con el apellido Recharge pero con autonomías solo con motor eléctrico que van de los 40 a 90 kilómetros aproximadamente. Por lo tanto, por su capacidad de carga, por su poder eléctrico, diversión en la conducción y sobre todo por lo lúdico de su diseño exterior e interior amigable con el medio ambiente, esta C40 Recharge nos ha puesto con un pie en la próxima década. Al menos para México hace un año Volvo anunciaba la instalación de 300 estaciones de carga en absolutamente todo el país, por lo que la inversión inicial y la apuesta es fuerte en este sentido para la marca sueca.

Mario Castillo

Ficha técnica

Motor

Eléctrico: 300kW (2*150kW) (408 hp (2*204)) / 4350 - 13,900 rpm. Batería: 78 kWh.

Tracción

Integral

Transmisión

Automática

Frenos

De discos en las cuatro ruedas, con ABS, EBD y EBA.

Suspensión

Independiente en ambos ejes, con McPherson adelante y Multilink atrás, resortes helicoidales y barras estabilizadoras.

Dirección

Con asistencia eléctrica.

Dimensiones (mm)

Largo: 4 mil 440.

Ancho: mil 910.

Alto: mil 596.

Distancia entre ejes: 2 mil 702,

Capacidad

Peso: 2 mil 620 kilogramos.

Autonomía: 444 kilómetros (estimado).

Cajuela: 31 litros adelante y 413 litros atrás.

Precio

Un millón 379 mil 900 pesos (precio variable).