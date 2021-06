Volkswagen Virtus, actualizado y mejor conectado

Han pasado dos años desde que el Volkswagen Virtus llegara al mercado mexicano, un auto que se posicionó en su momento ligeramente por encima del Vento y abajo del Jetta, y que poco a poco ha ido ganando adeptos en su competido segmento.

Tras “superar” la pandemia, Volkswagen le da un poco de vida y color a este coche que quiere seguir figurando en su línea de productos y que lucha en uno de los segmentos más queridos y buscados en México. Es así que la renovación es principalmente tecnológica.

En el nuevo Virtus encontraremos cosas como el We Connect Go con funcionalidad plug and play, que conforma todo un sistema de conectividad, así como el Data Plug que viene incluido en el auto y con una garantía de dos años, el cual se vincula al puerto OBD2 mediante Bluetooth con el smartphone del conductor.

A nivel tecnológico el coche tuvo una importante intervención. ESPECIAL/VW

Con lo anterior, el resultado es que el conductor podrá monitorear el estado de su vehículo en tiempo real mediante los datos que arroja el sistema y se puede usar con dispositivos Android desde la versión 5.0 o con iOS de Apple desde la versión 9.0. Ofrece también puerto USB tipo “A” para carga en la parte trasera del descansabrazos central y pantalla táctil de 10 pulgadas en el tablero.

De acuerdo con Volkswagen de México el nuevo Virtus 2022 mantiene las mismas configuraciones de versiones y el resto del equipamiento en cada una de ellas. El motor tampoco se modificó y es el conocido bloque de cuatro cilindros con 1.6 litros de desplazamiento y 110 caballos de potencia, ya sea con caja manual de cinco velocidades o Tiptronic de seis velocidades.

La seguridad también se conserva con sistemas como ABS, ESC y ASR, sistema de asistencia para arranque en pendientes (HHC) y el freno multicolisión, entre otros.

El auto estará a la venta en nuestro país a partir del próximo 15 de junio en todas las agencias Volkswagen de México y en la página www.vw.com.mx con precios que inician en los 315 mil 900 pesos y 335 mil 900 pesos por la tope de gama con caja automática.