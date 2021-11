Virgil Abloh, Gianni Versace y otros diseñadores de modas que murieron trágicamente

Virgil Abloh, Director Creativo de la colección masculina de Louis Vuitton y fundador de la marca Off White, falleció el domingo pasado después de una dura batalla contra el cáncer que mantuvo en privado los últimos años. A pesar de haber muerto por una enfermedad, el hecho de haber tenido tan solo 41 años de edad y haber ocultado su estado de salud a los medios hicieron que este fallecimiento tomara por sorpresa al mundo entero. Virgil Abloh se convirtió en pocos años en una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda de la era moderna, y su repentina muerte nos recuerda a las de talentosos diseñadores como Gianni Versace o Kate Spade que en su momento conmocionaron al mundo entero.

Ellos son algunos de los diseñadores de modas cuyas muertes sorprendieron al mundo entero y dejaron un gran vacío en la industria de la moda.

Gianni Versace

El diseñador de modas italiano y fundador de la prestigiosa firma de moda que lleva su apellido, Gianni Versace, murió tiroteado a sus 50 años por el asesino itinerante Andrew Cunanan. Actualmente siguen desconocidos los motivos por los que Cunanan jaló el gatillo afuera de la mansión Versace en 1997, y la trágica historia sirvió de inspiración para la segunda temporada de la serie de Netflix American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace.

Kate Spade

La diseñadora de modas Kate Space conmocionó al mundo entero cuando en 2018 decidió quitarse la vida, a sus 55 años y tras una larga batalla contra la depresión. La marca que lleva su mismo nombre anunció días después del fallecimiento que donaría más de 1 millón de dólares a fundaciones de prevención de suicidio y salud mental.

Kate Space murió a los 55 años tras una larga batalla contra la depresión. AP/ BEBETO MATTHEWS

Maurizio Gucci

El nieto de Guccio Gucci, fundador de la firma de moda italiana que lleva su apellido, no fue diseñador de modas, pero fue el último integrante de la familia Gucci en ser propietario de la marca hasta un año y medio antes de su asesinato cuando vendió sus acciones. El mediático asesinato de Maurizio Gucci ordenado por su entonces ex esposa Patrizia Reggiani, fue llevado a la pantalla en 2021 en la cinta "House of Gucci", protagonizada por Adam Driver y Lady Gaga.

Alexander McQueen

El diseñador de modas inglés Alexander McQueen murió por suicidio en 2010 a los 40 años, luego de una batalla contra la depresión y poco después de la muerte de su madre. McQueen fungió como Diseñador Jefe de Givenchy a finales de los noventa y fundó su propio sello que lleva su nombre.

Virgil Abloh

El Director Creativo de la colección masculina de Louis Vuitton y fundador de Off White, Virgil Abloh, murió a los 41 años el pasado domingo.

EFE/ IAN LANGSDON

MR