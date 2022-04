Un lugar para todos los remedios

Del mismo grupo restaurantero de Old Peter (Pedro Moreno #1395), Peter Brown y Peter Woods (reseña #82 de julio 2021), ahora les presento a Farmacia Rita Pérez. Que como anécdota, Rita fue la esposa de Pedro Moreno, nombre del cual tomaron de la calle donde se ubica su primer restaurante, Old Peter.

Farmacia Rita Pérez es un lugar excepcional, en donde al calor de una rocola que lo mismo toca algo contemporáneo que algo ochentero para adentrarse en el ambiente. Ellos no se consideran cantina, sino más un lugar dónde te sientas aliviado y te cures de la vida. El común denominador es querer pasarla bien. Y es que no es para menos, Luis y Pancho, quienes iniciaron en pandemia con una dark kitchen ofreciendo aguachiles, se asociaron con los “Peters” logrando este singular concepto desenfadado y sin pretensiones, ellos siempre están al pendiente de todas las mesas y te dan un trato que no encuentras en cualquier lugar.

Aquí podrás degustar ricos cocteles de autor, con solo destilados mexicanos y preparaciones únicas a su mero estilo. Tienen tres menús: El primero de comida corrida a medio día, el segundo con aguachiles y ceviches por la tarde y en la noche 10 diferentes tacos en colaboración con 10 diferentes taquerías, es decir; aquí encontraras 10 joyas en el mismo lugar, como de pastor de Santa Tere, barbacoa del Aeropuerto, cochinita de su casa, birria de Ciudad del Sol, etcétera.

Esqui testoy diciendo ($89) es un caldo de camarón, de esos levantamuertos, con granos de elote, yerbas, apio, cilantro, tuétano y tocino. Le ponen encima una cucharada de crema y queso. Es una entrada que te peleas con tus acompañantes por la siguiente cucharada, exquisita y singular. Una combinación que amalgama perfectamente y que llevarás por el resto de tu vida en la mente.

Frijoles petacones ($89) en una entrada de frijoles bien refritos, sazonados de manera celestial, al que acompañan con los mejores petacones de plátano macho, que primero cuecen al vapor y luego fríen y los dejan como tostada, tal cual. Nunca había visto, ni saboreado de esta manera un petacón. Sin duda los mejores. Lo acompañan con rábanos y una salsita verde de lo más buena.

Aguachile Vader ($79 la tostada) obviamente es de color negro, lo preparan con 5 chiles tatemados y venenosos -como ellos dicen-, al que agregan carbón activado, Salsa Maggie y Tabasco (hechas en casa). Un sabor particular que le da el sello de la casa.

Aguachile peruano ($89 la tostada) es con pescado blanco, le ponen leche de coco, cebolla cortada en pluma, pepino en medias lunas pero sin semilla, con un dejo alimonado y coronado con maíz seco (choclo) típico de esta confección.

Todas las preparaciones se sirven en plato hondo y la tostada viene aparte, para que la vayas armando a tu gusto.

Larga vida a Farmacia Rita Pérez

¡Sé feliz!

