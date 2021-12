Un gran fin de año en Nueva York

Nueva York es un clásico en invierno: cientos de luces iluminan los aparadores de las tiendas, Rockefeller presume el arbolito gigante y la pista de hielo, y el ambiente -a pesar del frío-, se siente cálido y festivo. Si tienes pensado viajar a Manhattan esta temporada, te contamos algunas de las novedades y sitios para visitar.

Rockefeller Center Christmas Tree. Una estampa navideña tradicional que por estos días es todo un atractivo turístico. Cortesía

Explorando nuevas alturas

Los miradores son uno de los mejores atractivos de Manhattan, y además del Top of the Rock, el Empire State Building, One World Observatory, y Edge, ahora se suma el nuevo SUMMIT One Vanderbilt, un lugar entre el piso 91 y 93 con paredes transparentes para disfrutar de inigualables vistas, además de cuartos inmersivos como Air by Kenzo Digital.

https://summitov.com/

La moda alcanza un nuevo nivel

Actualmente, y hasta septiembre de 2022, el MET tiene la muestra “America: A Lexicon of Fashion”, una exploración de la moda en Estados Unidos y cuya segunda parte se inaugurará en mayo.

Además, resulta imperdible una visita al Brooklyn Museum para vivir “Christian Dior: Designer of Dreams”, una de las exposiciones más impresionantes de moda que haya tenido la ciudad y que recorre la historia y el legado de la casa Dior. A lo largo del recorrido pueden conocerse las fuentes de inspiración de Dior, desde el esplendor de las flores y otras formas naturales hasta el arte clásico y contemporáneo; además de los directores artísticos que lo sucedieron: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons y Maria Grazia Chiuri. Estará hasta el 20 de febrero.

La ciudad se pinta de blanco. La nieve ya está bien presente en los paisajes neoyorquinos, ¡no olvides viajar abrigado! Cortesía

Resguárdate del frío

Además de las expos de moda en el Met y el Museo de Brooklyn, actualmente el MoMA presenta Automania (hasta el 2 de enero) y Alexander Calder: Modern from the Start (hasta el 15 de febrero); en el Solomon R. Guggenheim Museum puedes recorrer Vasily Kandinsky: Around the Circle (hasta septiembre de 2022) y en el Whitney Jasper Johns: Mind/Mirror (hasta el 13 de febrero).

Para disfrutar de las mejores atracciones de la ciudad, no olvides adquirir un City Pass con el que ahorrarás hasta un 40% en las entradas.

https://www.citypass.com/new-york-comparison

Iluminando la noche

Un plan perfecto para vivir el espíritu de estas fiestas es visitar el nuevo show del Jardín Botánico de Brooklyn: Lightscape: A New Illuminated Winter Spectacular, que celebra la belleza de la naturaleza con un sendero que se ameniza con música y más de un millón de luces. Incluye atractivos perfectos para Instagram como el túnel de la catedral de invierno, Fire Garden y Sea of Light, así como obras de artistas locales. Estará hasta el 9 de enero.

Vive el regreso de Hugh Jackman a Broadway

Luego de éxitos como “The Boy From Oz” y “Hugh Jackman, Back on Broadway”, el famoso actor de “Wolverine” regresa a los escenarios con el revival “The Music Man” en el que comparte créditos con la ganadora del Tony Sutton Foster.

También recomendamos musicales como “Six”, en el que las seis esposas de Enrique VIII cuentan su versión de la historia; “Girl From the North Country”, para ver a un espectacular elenco cantar al ritmo de temas de Bob Dylan; “Company”, que incluye las actuaciones de Katrina Lenk y Patti LuPone además de hilarantes números musicales; “Mrs. Doubtfire”, el divertido remake de la película que hiciera Robin Williams; “Chicago”, para aplaudir a la mexicana Bianca Marroquín como “Velma”, y “David Byrne’s American Utopía”, un gran show para los amantes de quien fuera el cantante principal y guitarrista de la banda Talking Heads.

“Six”. Una de las divertidas obras que puedes disfrutar en Broadway. El teatro neoyorquino es imperdible en toda visita. Cortesía

Puedes comprar boletos para la mayoría de las obras en Broadway Collection.

Y si visitas Broadway entre el 18 de enero y el 13 de febrero, no te pierdas la NYC Broadway Week en la que muchos espectáculos pondrán los boletos al 2x1.

Despide el Fin de Año

Como es tradición, el 31 de diciembre se realizará una gran fiesta en Times Square en la que se incluirá la caída de la bola (ball drop) y la explosión de confeti con deseos. Cada año, personas de todo el mundo incluyen sus deseos para el nuevo año en piezas del confeti oficial, que puedes colocar en persona o de forma digital a través de:

https://www.timessquarenyc.org/whats-happening/nye-wishing-wall

PARA SABER

¡No lo olvides!

Recuerda que desde el 10 de diciembre el gobernador Hochul anunció que se requerirá el uso de cubrebocas en todos los lugares públicos cerrados en Nueva York, a menos de que los lugares implementen un requisito de vacunación. En la mayoría de los sitios, incluyendo museos, recintos y teatros, el esquema de vacunación completo es requisito para ingresar; esta norma aplicará a los niños mayores de 12 años desde el 27 de diciembre y después del 28 de enero para niños entre 5-11 años.

El brillo del summit one vanderbilt. Un mirador sensacional y con una vista nocturna tremenda. Cortesía

¿Dónde quedarse?

• New York Marriott Marquis

Sin duda uno de los hoteles con vistas más privilegiada de Times Square, ideal para celebrar el Año Nuevo y que además acaba de pasar por una remodelación de 30 millones de dólares para darle un nuevo aspecto a los restaurantes, bares, salas de reuniones y espacios comerciales.

Saca provecho del check-in online (disponible para miembros del programa Marriott Bonvoy) y disfruta así de una llegada, y salida, más rápida y fácil. Puedes mantenerte conectado en todo momento con Internet inalámbrico de cortesía en el lobby y áreas públicas.

1535 Broadway, New York

• NH Collection New York Madison Avenue

Ubicado justo en el centro de Manhattan, a cuadras del nuevo SUMMIT One Vanderbilt, del Empire State y de la famosa estación Grand Central, este hotel tiene 288 habitaciones, incluidas suites con terraza y habitaciones familiares que pueden ser el refugio perfecto, y más, con una de las privilegiadas vistas hacia el horizonte de Midtown Manhattan.

Los servicios y comodidades del hotel se renovaron; ahora tienen gimnasio y el concepto Lobbies Alive, para disfrutar del nuevo Lobby con espacios para trabajar o para relajarse alrededor de las dos chimeneas.

22 E 38th St, New York, NY

Recuerda que del 4 de enero al 13 de febrero iniciará la primera NYC Hotel Week en la que podrás obtener un 22% de descuento en estadías en una gran variedad de hoteles.

https://es.nycgo.com/nyc-hotel-week/about-nyc-hotel-week

MQ