Transporter: La Combi de Volkswagen 25 años después

Es verdad, la ID Buzz se parece mucho más a la Combi y aún no ha llegado a México, pero la verdadera sucesora, la Transporter, ya tiene un cuarto de siglo en el país transportando carga y pasaje como siempre hizo su familia. Ahora es más larga, más capaz, más segura y cuenta con cinco años de garantía.

Con 5.45 metros de largo y 3.5 metros de distancia entre ejes, la Transporter 2025 llega primero en su versión de carga. Tiene un motor diésel, de 2.0 litros, con 108 caballos de fuerza y 275 libras-pie de torque. Esto le da una capacidad de carga de 988 kilogramos y puede jalar un remolque con frenos de hasta 2.8 toneladas, con una pendiente de 12 grados de inclinación. Puede también remolcar hasta 750 kg si el remolque no cuenta con frenos.

La cabina cuenta con espacio abundante para dos personas. Tiene CarPlay y Android Auto inalámbricos, pero no una cámara de reversa, que hubiera sido muy bienvenida en una camioneta que, obviamente, no cuenta con retrovisor interno. Cuenta con ADAS con asistencia de mantenimiento de carril y alerta de colisión inminente, mas no frenado automático de emergencia.

La parte trasera mantiene la esencia práctica de la Transporter, con puertas de gran apertura para facilitar el acceso a la zona de carga. ESPECIAL

Con la caja manual, la única disponible para esta versión, su manejo es cómodo y estable. Sistemas como dirección, frenos (de discos ventilados adelante y sólidos atrás), transmisión y suspensión son los típicos de la marca VW, es decir, precisos y predecibles. El manejo es estable, sólido y cómodo, como si fuera un sedán alto. Y esto que estamos hablando de una van de carga.

Esta básica ya está disponible desde ahora, por 731 mil 900 pesos, es decir, casi 100 mil pesos menos que el modelo 2024, un “milagro” que se debe al hecho de que viene de Turquía, ya no de Alemania como antes.

En septiembre llegará la primera de las versiones de pasajeros, que tendrá el motor con 147 HP y la posibilidad de contar con caja automática. Para diciembre se reservó la Caravelle, la versión de lujo, para ocho ocupantes, que estarán más cómodos ahora que la Transporter creció cerca de 10 centímetros (99 mm). Tendrá puertas deslizables en ambos lados, amplia selección de colores y motor con 168 HP.

Por lo que sentimos al manejarla en Puerto Vallarta, la Transporter sigue siendo de las mejores opciones de su segmento.

Sergio Oliveira / Puerto Vallarta