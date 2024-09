Todo lo que necesitas saber sobre el peligroso hongo Candida auris

Todos los organismos vivos se pueden clasificar en reinos, y los hongos pertenecen a su propio grupo, denominado reino fungi. Las características de los hongos varían según la especie, pero ciertos tipos pueden causar infecciones en las personas y afectar su salud.

En los últimos años, se ha detectado un tipo de hongo que ha llamado la atención internacional por su alta resistencia a los tratamientos médicos. Se trata del Candida auris, el cual suele afectar a personas con enfermedades preexistentes y sistemas inmunes debilitados.

Si eres una persona sana, no hay mucho de qué preocuparte, pues no es común contraer este tipo de hongo en el gimnasio, escuela o trabajo. Sin embargo, las personas que deben tener más cuidado son todas aquellas que se desenvuelven frecuentemente en el sistema sanitario de salud, pues una infección por C. auris puede llegar a ser peligrosa y difícil de erradicar.

La crisis por este hongo aumentó a raíz de la emergencia sanitaria del COVID-19, cuando la escasez de personal y suministros orilló a las instituciones de salud a reutilizar el equipo sanitario en algunos casos.

Síntomas de la infección por Candida auris

Los síntomas de la infección por Candida auris dependen de la zona donde se ubique el hongo, sin embargo, los más comunes suelen ser fiebre y escalofríos que no mejoran aún cuando se tratan con medicamentos.

Debido a que la mayoría de las personas que han contraído C. auris ya tenían alguna enfermedad preexistente, puede ser difícil identificar cuáles síntomas se deben a la infección por el hongo y cuáles corresponden a otra afección.

Una desventaja es que el Candida auris puede llegar a ser bastante difícil de detectar, pues no aparece en los exámenes de sangre el 50 por ciento de las veces. Algunos lugares especializados están encontrando pruebas para diagnosticar la presencia del hongo en el cuerpo, pero en la mayoría de los hospitales comunes es bastante difícil de detectar.

¿Cómo prevenir el contagio de Candida Auris?

En caso de pertenecer al sector salud, es necesario tomar medidas estrictas de higiene para disminuir el riesgo de infección y propagación del C. auris. Algunas recomendaciones son:

Lavado de manos frecuente

Sanitización antes y después de tocar a un paciente o dispositivos en contacto con el hongo

Aislar a los pacientes contagiados y atenderlos con un equipo de protección personal especial

Una limpieza y desinfección rigurosa es esencial en superficies y equipos médicos con regularidad

Siguiendo estas medidas es muy probable que estés a salvo de contraer este hongo u otras bacterias en general. Sin embargo, en caso de presentar alguno de los síntomas o estar en contacto con alguna persona infectada, es importante que visites al médico a la brevedad.

Te puede interesar: Te compartimos los mejores tips para cuidar tu barba en el Día Mundial de la Higiene

CM