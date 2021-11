El pasado 12 de noviembre, Taylor Swift estrenó "Red: Taylor's Version", una regrabación de su álbum "Red" de 2012, como parte de una maniobra comercial después de que el mánager Scooter Braun adquiriera los derechos de los másters de los primeros 6 álbumes de la cantante.

Taylor Swift anunció que grabaría de nuevo sus primeros álbumes debido a que "los artistas merecen ser dueños de su propia obra". En abril de este año estrenó "Fearless: Taylor's Version", el cual incluye temas como "Mr. Perfectly Fine" supuestamente inspirado en la relación que la cantante mantuvo con Joe Jonas en 2008. El relanzamiento de las canciones viejas de Taylor ha convertido en tema de conversación los mediáticos romances que ha tenido con celebridades de la talla de Joe Jonas, Jake Gyllenhaal o John Mayer en la última década. Específicamente, el relanzamiento de "Red" ha convertido al actor Jake Gyllenhaal en motivo de críticas por la relación fallida que tuvo con Swift hace casi una década, y a quien dedicó la conmovedora "All To Well".

"1989: Taylor's Version"

Aunque aún no se ha anunciado ninguna fecha de estreno, el álbum que sigue en la lista de regrabaciones sería "1989", el cual fue estrenado en 2014 y dedicado -según los rumores- al también cantante Harry Styles. Aunque Swift jamás ha admitido públicamente a qué celebridad está dedicada cada una de sus canciones, en su época se rumoró que el álbum "1989" estuvo dedicado en su totalidad a Styles, de quien fue pareja de octubre de 2012 a enero 2013.

El disco incluye éxitos como "Blank Space", "Wildest Dreams" y "Out Of The Woods", pero ninguna canción tiene más referencias a Harry Styles que el sencillo "Style", el cual habla de una relación complicada y lleva en el título el apellido del intérprete británico.

AP

Aparentemente, en la actualidad Taylor Swift y Harry Styles mantienen una relación amistosa, ya que en la última edición de los Premios Grammy -a la que Taylor asistió con su actual pareja, Joe Alwyn- se les vio conversando.

MR