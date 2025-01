No cabe duda de que la vida sin salsa no sabe. Pese a no ser un platillo principal, las salsas son una parte esencial de la gastronomía mexicana. Ella ha sido declarada, dicho sea de paso, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, debido a su importancia cultural e histórica. Una de las razones de dicha designación es la convivencia de ingredientes y técnicas culinarias respetadas a través de los años de los sabores originales en las civilizaciones prehispánicas. Es por ello que, si surge la duda, Taste Atlas reveló cuál es la mejor salsa del mundo.

Poco más que un acompañamiento, las salsas son fundamentales para disfrutar de casi cualquier platillo dentro del catálogo de la gastronomía nacional. Existen las variantes más conocidas de la verde y la roja, la que pica y la que trae chile; sin embargo, hay unas más sofisticadas que incluyen como base el frijol, el maíz, el tomate verde y alguna de las muchas variedades de chiles que son parte de la diversidad mexicana. Desde una salsa de pocos ingredientes hasta un mole, la diversidad de sabores disponibles en este rubro es el deleite de nacionales y visitantes.

Sin embargo, hay una salsa que, al menos para los usuarios de Taste Atlas, destaca por encima de las demás. Esta salsa tiene una calificación de 4.7 estrellas de 5, lo que le da una de las evaluaciones más altas disponibles para los alimentos producidos en México, solo detrás de las aguas frescas y las quesabirrias. La salsa mexicana que es la mejor del mundo es el chiltomate.

Esta salsa está compuesta por jitomates, chiles habaneros, cilantro y cebolla. El uso de este chile es típico de la gastronomía del sur de México de donde viene esta receta, pues el chiltomate se suele encontrar en las cocinas de Yucatán. Otro de los aspectos clave es el espesor de la preparación, pues se prefiere que tenga algunos trozos de las verduras utilizadas y un color rojo predominante. Su sabor tiene notas picantes y dulces por el tipo de cocción y los ingredientes utilizados.

Esta salsa suele servirse con papadzules o huevos motuleños, como platillos propios de la región, o en enchiladas. El sabor distintivo es un reflejo de los ingredientes de las zonas y algunas técnicas culinarias prehispánicas.

