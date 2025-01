¿Qué es la epilepsia y cómo tratarla?

A menudo se escucha hablar de la epilepsia y los efectos que causa en quienes la padecen, pero para ahondar sobre ella y despejar dudas sobre cómo controlarla, habla para EL INFORMADOR el doctor Moisés Rubio, neurólogo y profesor de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

“La epilepsia es una enfermedad donde hay una afectación de la electricidad del cerebro, partiendo de que nuestro cerebro trabaja con electricidad y químicos, es decir, tenemos como un nivel eléctrico que está funcionado ahí de manera normal. Y lo que pasa con la epilepsia es que esta electricidad aumenta exponencialmente y genera un descontrol en la actividad cerebral”.

La epilepsia se puede presentar de muchas maneras, dice. “Las crisis que siempre asociamos son las generalizadas donde vemos al paciente que se cae al suelo y que se sacude, que se pone rígido y que tira espuma por la boca donde además sus ojos se van para atrás. Y ahí entendemos que la actividad eléctrica del cerebro se descontroló, pero también hay crisis de epilepsia que llamamos focales, las cuales dependen del sitio específico donde se haga la descarga anormal del cerebro”.

Por ejemplo, resalta, hay personas que pueden percibir un olor a quemado del que nadie más se percató, esto dura un minuto y puede ser una crisis convulsiva, “pero no es de las típicas que asociamos, o por decir algo, a alguien le brinca la mano 30 segundos y eso es también una crisis focal. Pero también hay crisis de ausencia que es donde el paciente se queda como ido o congelado al menos 20 segundos y luego regresa”. Refiere el especialista que es importante conocer las distintas crisis que puedan tener los pacientes, más allá de las generalizadas que suelen ser las más conocidas por la gente.

¿Quiénes son propensos?

A la pregunta de quiénes son más propensos a sufrir de epilepsia, refiere el doctor que hay varias explicaciones. “La epilepsia puede ser genética, es decir, que ya te la heredaron, pero también puede ser por algún tumor cerebral o porque tu cerebro está inflamado por alguna infección, también puede ser algo criptogénico, es decir, que no sabemos la causa, pero el paciente se convulsiona y eso es importante, porque un alto porcentaje de los pacientes que padecen epilepsia, es por un tema criptogénico, les hacemos la investigación pertinente y no sale nada”. También refiere que hay otras situaciones que pueden llevar al paciente a convulsionarse como golpes en la cabeza, contusiones, sangrado y malformaciones en el cerebro.

Actualmente no hay cura para la epilepsia, pero es posible vivir libre de las crisis epilépticas. AFP/Archivo

¿Se puede prevenir o revertir?

Explica el doctor que para hacer el diagnóstico de epilepsia se tiene que cumplir algunos criterios y a partir de ahí iniciará un tratamiento para evitar que el paciente tenga tantas crisis, estos son las tratamientos antiepilépticos. “La intención es que tengas la menor cantidad de crisis posibles a partir de los fármacos. Pero no a todos los pacientes que tengan una crisis convulsiva les voy dar medicamento, se deben cumplir criterios como el que tengas más de dos crisis separadas por más de 24 horas, o que tengas una sola crisis, pero que te ponga en riesgo de tener otras más, esto sería por ejemplo que tuvieras un tumor”.

Sobre si se puede revertir la epilepsia, explica el médico que hay que analizar las causas. “Si tuviste un golpe en la cabeza y te quedaste con una cicatriz en el cerebro, difícilmente se va a revertir, así que lo que hacemos es controlar. En algunos pacientes específicos donde no encontramos afectaciones, pero tuvieron crisis convulsivas, sí podemos pensar que en algún momento en quitar medicamento y a eso lo llamamos de que están libres de crisis, pero tienen que pasar 10 años sin que las tengan. Ahora, la verdad es que en epilepsia no usamos el término de ‘cura’ porque pueden pasar donde no tuviste convulsiones y luego las vuelvas a tener, por eso a todo esto mejor lo llamamos ‘libertad de crisis’, pues hay pacientes que las controlan muy bien”.

Sin embargo, las crisis focales no dejan de ser peligrosas, “hay que tratarlas todas, porque parten de una actividad eléctrica anormal. En una generalizada que es la que nos llama a todos la atención, ocurre en todo el cerebro, pero en las focales solo es en una parte de éste. También en las crisis focales y de ausencia hay tratamientos, lo que queremos es que ocurran la menor cantidad de cualquiera de esos tipos”. Pone como ejemplo que si no se controla una de ausencia, el paciente al ir caminando por la calle puede ser atropellado.

Las crisis focales o de ausencia a menudo pasan desapercibidas porque como población no está a la mano esa información. “Es importante la sensibilización, porque además, si tú tienes una crisis focal, puede que evolucione a una generalizada, no es una regla, pero existe el riesgo”.

¿Cuáles son los tratamientos?

Hay una variedad de medicamentos que han ido evolucionando provocando menores efectos secundarios en el paciente y que son más tolerados, “inclusive, algunos pacientes podrían ser candidatos a cirugía de epilepsia, pero cabe aclarar que ésta apenas está evolucionando y que no es una cura, la mayoría de las veces que se hace esta cirugía es para disminuir el número de crisis”.

Las personas que padecen epilepsia deben llevar un estilo de vida saludable, es decir, hacer actividad física y comer bien, así también, evitar el alcohol, no desvelarse y tomar los medicamentos en tiempo y forma.