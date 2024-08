Starbucks tiene preparada una increíble promoción para todos los viernes de este mes de agosto a tan solo 20 pesos, aquí te contamos todos los detalles.

La cafetería te invita a endulzar tu día con su irresistible promoción de Cake Pop de vainilla o chocolate, disponible por solo 20 pesos la pieza. Esta promoción especial estará vigente únicamente los días 9, 16, 23 y 30 de agosto de 2024, es decir solo los viernes de dicho mes, así que asegúrate de aprovecharla.

Podrás ordenar tu Cake Pop en tienda, mediante Pickup (recoge en tienda), Car Pickup (recoge en tu auto), o en el Drive Thru de las sucursales participantes. Es importante mencionar que la promoción está sujeta a la disponibilidad del producto en tienda y solo aplica en productos participantes.

ESPECIAL.

Lee también: Conoce el nuevo vaso Pumpkin Love de Starbucks

Para hacer válida la promoción, simplemente menciona la oferta a tu barista en cualquier tienda física Starbucks participante de las regiones Bajío, Norte y Sureste. La promoción solo estará disponible en tiendas que cuenten con el sistema Starbucks Rewards habilitado. Recuerda que esta oferta no es válida en aeropuertos de la República Mexicana, en Starbucks Rewards Delivery (servicio a domicilio), ni con agregadores como Didi, Rappi, Uber o Wow+.

Ten en cuenta que esta promoción no es acumulable con otras ofertas, cupones, descuentos ni beneficios del Programa Starbucks Rewards y no tiene valor en efectivo. ¡No pierdas la oportunidad de disfrutar de esta deliciosa oferta exclusiva!

Tiendas participantes por estado

Nuevo León

Av. Gomez Morin No. 404, Col. Del Valle, 66220 San Pedro Garza García, N.L.

Plaza Comercial Paseo San Pedro, Av. Jose Vasconcelos Esq. Gomez Morin S/N Loc. 123 y 124, Col. Valle Del Campestre, 66265 San Pedro Garza García, N.L.

Calz. Del Valle No. 401 Ote. Loc. D 5, Esq. Rio De La Plata, Col. Del Valle, 66220 San Pedro Garza García, N.L.

Insurgentes No. 2500 Loc. 168, Centro Comercial Galerias Monterrey, Col. Vista Hermosa, 66278 Monterrey, N.L.

Av. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Col. Tecnologico De Monterrey, 64849 Monterrey, N.L.

Av. Paseo De Los Leones No. 2400, Col. Cumbres Sector 3, 64610 Monterrey, N.L.

Av. Lazaro Cardenas No. 1000 Loc. 1124, Centro Comercial Galerias Valle Oriente, 66278 Monterrey, N.L.

Av. Revolución # 3604 Fraccionamiento Country San Juanito, Monterrey, N.L.

Plaza Cumbres Av. Hacienda Peñuelas No. 6769 Col. Residencial Cumbres, Monterrey, N.L. C.P. 64050

Plaza Fiesta San Agustin, Batallon de San Patricio No. 1000, Col. Residencial San Agustin, San Pedro Garza García, N.L. C.P.66260

Campus UDEM, Ave. Morones Prieto # 4500 San Pedro Garza García, N.L.

Paseo Tec, Ave. Eugenio Garza Sada #3044 Col. Altavista Monterrey, N.L. C.P. 64840

Av. Constitucion # 1804 B Pte. Col. Centro Monterrey, N.L. C.P. 64720

Ave. Vasconcelos 804, Col. San Pedro, 66230 Monterrey, N.L.

Quintana Roo

Av. Coba, Palenque y Xcaret Smz 45 Lt. 1 Mz. 1, Cancun, Q.Roo C.P.77500

Av. 10 con calle 1ra sur, local 34, centro comercial Paseo del Carmen, C.P 77710, col. Centro, Solidaridad, Q.Roo

Blvd. Kulkulcan km 8.5, loc. 138-A C.C. Plaza Caracol, zona Hotelera, Cancun, Q.Roo, C.P.77500

Blvd. Kulkulkan mz 52 loc. C07, Centro Comercial La Isla, Cancun, Q.Roo, C.P.77500

Av. Andres Quintana RooSm. 39, loc. 45 Centro Comercial Paseo Cancun, Cancun Q.Roo, C.P.77500

Quinta Avenida Lote 119 Fraccion Ii, Locales 5B 6A Y 6B. Esquina con calle 28 norte, Playa Del Carmen, Municipio De Solidaridad Q.R. C.P. 77710

Paseo Xaman Ha local 401 Plaza Playacar, Playa del Carmen, Q.Roo

Av. Bonampak Mza.20, Lt. 29-01 SM.3, Cancun, Q.Roo, C.P.77500

Plaza Cumbres Cancun, Blvd. Luis Donaldo Colosio Pabellon Cumbres Mza.1 LT.4-02 Loc.30 y 31 Sm. 310, Cancun, Q.Roo, C.P.77560

Av. Bonampak Centro Comercial Malecon S/N Lt.1 Loc.59, SM.6, Cancun, Q.Roo. C.P.77500

Av. Rafael Melgar No. 599 Local K-18, Cozumel, Quintana Roo, C.P.77600

Local A-03 Dentro Del Centro Comercial Quinta Alegria, Manzana 34 Lotes 01 Y 02 De La Quinta Avenida Norte, Playa Del Carmen, Q.Roo, 77710

Guanajuato

Av. Paseo Del Moral No.1115 Local 1 Y 1A, Col. Valle Del Campestre, C.P. 37150, León Guanajuato.

Blvd. Juan Alonso De Torres No. 2002 Local 1464 Col. Valle Del Campestre, C.P. 37150 Leon Guanajuato.

Blvd. Juan Alonso De Torres No. 1401 Col. Lomas Del Campestre, C.P. 37161 León, Guanajuato.

Blvd. Adolfo Lopez Mateos Ote. #2510 Local 27,28,29 Y Kiosco 5, Col. Mega Price, C.P. 37530, León, Gto.

Blvd. Juan Alonso De Torres No. 1315, Local 22, Leon Guanajuato.

Blvd. Villas De Irapuato 1443 Int. Ak-01, Col. Ejido De Irapuato, Irapuato, Guanajuato, C.P. 36643

Querétaro

Local 259, En Av. 5 De Febrero Sur No. 99 Esq. Carretera A Celaya, Col. Virreyes, C.P. 76000. Queretaro, Qro.

Blvd. Bernardo Quintana No. 4100 “Plaza Boulevares” Col. Alamos 3Ra Sección, C.P. 76160, Santiago De Queretaro, Queretaro.

Avenida 5 De Febrero #9200, Zona industrial Benito Juarez, Santiago De Queretaro, Qro., C.P. 76100

Anillo Vial Fray Junipero Serra #21260, Interior L-20, El Salitre, Queretaro, Queretaro, 76127

Avenida Constituyentes Numero 57, Colonia Cimatario, C.P. 76030, Querétaro, Querétaro

Boulevard Jurica La Campana No. 899, Fraccionamiento Residencial Caletto, Municipio De Querétaro, Queretaro, C.P. 76230

San Luis Potosí

Av. Venustiano Carranza #1996 Local 1 Y 2, Col. Del Valle, C.P. 78200, San Luis Potosí, S.L.P.

Montes Blancos #180 Int.3,4,5 Fraccionamiento Lomas 2Da Sección C.P.78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Nereo Rodriguez Barragan No. 450 Col. Del Valle, C.P. 78200, San Luis Potosí, S.L.P.

Aguascalientes

Prolongacion Ignacio Zaragoza No.101 Fraccionamiento Valle De Las Trojes, C.P. 20115, Aguascalientes, Ags.

Rancho Las Trojes De Alonso No. 2, Denominado “San Jose Del Arenal”; Aguascalientes, Ags.

Av. Jose Maria Chavez No. 1531, Col. Agricultura, C.P. 20324, Aguascalientes, Ags.

Zacatecas

Calzada Francisco Garcia Salinas #311, Colonia La Estancia, C.P. 98097, Zacatecas, Zac.

Local 156 Del Centro Comercial Galerias Zacatecas, Blvd. El Bote No. 202 Colonia Cd. Argentum C.P. 98040 Zacatecas Zacatecas.

Avenida Hidalgo#507-A Col. Centro C.P. 98000 Zacatecas, Zac.

Tamaulipas

Av. Miguel Hidalgo S/N, Lomas de La Aurora, 89330 Tampico, Tamps.

Av. Universidad 900 Inmueble Pad, Col. Lindavista, C.P. 89107, Tampico, Tamps.

Blvd Hidalgo y Fuente De Diana Km101 S/N Col. Fraccionamiento Las Fuentes, Reynosa, Tamps, 88710

Local 1, Av. Reforma 3430, Mz XXII, Lote 01 y 06, Col. Jardín, Nuevo Laredo, Tamps, CP 88260

Coahuila

Blvd. Luis Echeverría No. 1416, Col. Guanajuato, Saltillo, Coahuila

Blvd. Independencia #751 Entre Calles Cobian y Sertoma Col. Nueva Los Angeles. Torreón Coahuila.

Local #131, Centro Comercial Plaza Cuatro Caminos, Blvd. Independencia #1300 Col. Navarro Torreón, Coahuila.

Blvd. Mariano Escobedo #2502, Local 7 Y 8. Colonia León Moderno, León, Gto. CP 37480

Local #121 Avenida Periférico Raul López Sánchez #6000 Colonia El Fresno, C.P. 27018, Torreón, Coahuila.

Locales Pb-01 y Pb-02 en el Centro Comercial Plaza Carranza, Blvd. Venustiano Carranza No. 3075 en Saltillo, Coahuila.

Yucatán

Calle 7 #451 local 8-A y C

NA