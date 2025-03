Starbucks tendrá sus frapuccinos a 49 pesos, conoce las fechas

Este marzo, Starbucks te trae una promoción que no puedes dejar pasar, disfruta de un frappuccino grande de 400 mililitros por solo 49 pesos cada uno

Esta oferta estará disponible el 13, 14, 20 y 21 de marzo de 2025 de apertura a cierre en todas las tiendas de Starbucks de la República Mexicana y en el servicio Pickup (recoge en tienda).

¿Qué frappuccinos puedes disfrutar por solo 49 pesos c/u?

Aquí tienes todas las opciones para consentirte:

Café Frappuccino

Espresso Frappuccino

Mocha Frappuccino

Mocha Blanco Frappuccino

Caramel Frappuccino

Chip Frappuccino

Cookies and Cream Frappuccino

Cajeta Frappuccino

Fresa Cream Frappuccino

Chocolate Cream Frappuccino

Vainilla Cream Frappuccino

Chai Cream Frappuccino

Matcha Cream Frappuccino

Berry Yogurt Frappuccino

Piña Coco Yogurt Frappuccino

Chocolate Blanco Frappuccino

Cajeta Cream Frappuccino

Cinnamon Dolce Frappuccino

Cinnamon Dolce Cream Frappuccino

Chocolate Mexicano Frappuccino

¡Tienes todo un menú para elegir y disfrutar! Pero recuerda, la promoción solo aplica en los Frappuccinos participantes y en el tamaño grande.

No incluye modificadores, pero estos se podrán agregar por un cargo adicional, además, esta promoción no es acumulable con otras ofertas ni beneficios de Lealtad, y no aplica en Delivery, aeropuertos ni en tiendas Reserve Bar.

¿Cómo aplicar la promoción? Solo menciona esta promoción a tu barista y ¡listo! Disfruta de un delicioso frapuccino a un precio increíble.

¡Corre a tu Starbucks más cercano y refresca tu día con esta deliciosa oferta antes de que se acabe!

