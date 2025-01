Este es el libro con el que Oprah iniciará su club de lectura

La presentadora de televisión, productora, actriz, empresaria, filántropa y crítica de libros estadounidense, Oprah Winfrey ha elegido el libro con el que iniciará su club de lectura en su edición 2025. El título es un viejo favorito. Seleccionó "A New Earth: Awakening to Your Life Purpose" ("Una nueva Tierra: un despertar al propósito de su vida") de Eckhart Tolle para su club de lectura, marcando la primera vez que ha elegido una publicación dos veces. Winfrey, quien inició su club en 1996, también eligió "A New Earth" en 2008 y lo presentó en una serie de seminarios web que organizó con Tolle. "A New Earth" fue publicado originalmente en 2005 y ha vendido millones de copias.

"Al dar la bienvenida a un nuevo año, quería revisitar el libro que ha tenido más efecto en mí que cualquier otro libro de un autor vivo en cómo entiendo mi conexión con el mundo", dijo Winfrey en un comunicado el martes. "A medida que la obra de Eckhart sigue hablando a personas de todas las generaciones, esta conversación de podcast es una oferta para escuchar sobre su obra innovadora 'A New Earth' y permitirnos a todos experimentar nuevos momentos de revelación".

Una charla en video-podcast entre Winfrey y Tolle, que se llevó a cabo recientemente en un Starbucks Reserve en el Edificio Empire State, se puede ver en el canal de YouTube de Winfrey y otros medios. El mes pasado, Winfrey estrenó "The Oprah Podcast", una serie semanal que incluirá a autores del club de libros. Las entrevistas se presentan en asociación con Starbucks.

"Estoy profundamente agradecido con Oprah por haber hecho la espiritualidad accesible a un público general", dijo Tolle en un comunicado. "Ahora, por segunda vez, ha elegido "A New Earth" para su Club de Libros, llevándolo así a una nueva generación de lectores en un momento de crecientes desafíos colectivos. ¡Como no hay despertar ni ganancia en conciencia sin desafíos, vivimos en tiempos verdaderamente auspiciosos!"

