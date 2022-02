Star Wars: El Galactic Starcruiser, un hotel para los fans

Vivir la experiencia Star Wars al 100% y como si estuvieras en un set de la famosa franquicia es el principal reclamo de "Star Wars: Galactic Starcruiser", el nuevo hotel que abrirá el 1 de marzo al público en el Walt Disney World de Florida (EU).

Su propuesta inmersiva de dos días y dos noches no tiene antecedente.

El hotel de alta gama es también una experiencia realista que incluye teatro y juegos en equipo en los que los pasajeros (huéspedes) a bordo del crucero interestelar Halcyon deben decidir entre la Resistencia o la Primera Orden, los restos del Imperio Galáctico.

Todo ello en medio de entrenamientos con sables de luz, ejercicios en la cabina de control con vistas panorámicas e hiperrealistas al espacio e incluso interacciones con personajes clásicos como Chewbacca.

"Este tipo de interacción donde puedes estar dentro de una historia, jugando al frente de la nave, comer y vivir dentro de la historia, es algo nuevo", dijo Ann Morrow Johnson, productora ejecutiva y directora creativa en Walt Disney Imagineering y una de las responsables de "Star Wars: Galactic Starcruiser".

La ejecutiva indicó que es "algo totalmente nuevo" en relación con las experiencias inmersivas, como las recientes en torno a grandes figuras del arte plástico en las que los visitantes "pueden ver o caminar dentro de ellas" pero no necesariamente "vivir la historia".

Más de seis años ha demandado al gigante del entretenimiento desarrollar este concepto, para el que han contado con la asesoría directa de Lucasfilm a fin de que cada elemento y detalle de este hotel de 100 cabinas, cada una con capacidad para cuatro personas, guarde correspondencia con el universo de la icónica saga creada por George Lucas.

La ejecutiva explicó que la idea es una oferta vacacional dentro de una historia de Star Wars, en la que además de combatir a los cazas del imperio (T-fighters) desde la sala de control del Halcyon, las personas puedan dormir en cabinas con vistas al espacio y cenar a base de una carta de 44 platillos, entre ellos el "camarón azul de las densas selvas de Felucia".

Brian Piasecki, director culinario de Walt Disney World, dijo que la gran variedad de propuestas de la carta, basada en los planetas que el crucero visita, tiene un "buen balance" entre platillos que pueden lucir extraños y los que se ven "un poco más normal", si bien todos guardan sabores familiares.

VIAJE A UNA GALAXIA MUY, MUY LEJANA

Para quienes desembolsen entre cuatro mil 800 y seis mil dólares, el precio de la travesía de dos noches en un camarote estándar y según si son 2 ó 4 huéspedes, el viaje comenzará en el módulo de lanzamiento, por cuyas ventanillas el mundo terrestre se desvanecerá mientras los pasajeros saltan al hiperespacio rumbo al crucero estelar Halcyon, construido hace casi tres siglos.

Una vez que el módulo se acople a esta nave estelar, que aparece en historietas y novelas del universo de Star Wars, y se abra la esclusa de aire, los huéspedes ingresarán al atrio de la cubierta principal del crucero para comenzar su travesía, cuya acción dramática tiene lugar entre las películas "Star Wars: The Last Jedi" y "Star Wars: The Rise of Skywalker".

La oferta de este hotel, que abre al público de forma oficial el próximo 1 de marzo y en sus primeros meses solo estará disponible para turistas de Estados Unidos y Canadá, incluye una visita al planeta Batuu, que está dentro de "Star Wars: Galaxy's Edge", en el parque temático de Disney Hollywood Studios.

Las diferentes narraciones que se desarrollan a lo largo del viaje, del que son parte los huéspedes, confluyen en un enfrentamiento climático entre Kylo Ren, el líder supremo de la Primera Orden, y Rey, la heroína de la Resistencia.

NARRACIÓN INTERACTIVA

En este viaje, que incluye música en vivo a cargo de la estrella galáctica Gaya, además de una boutique con artículos de Star Wars y que ofrece atuendos que evocan a personajes de la saga, los viajeros interactúan con personajes y hasta con el androide D3-09, disponible en las pantallas de los camarotes y que funciona con Inteligencia Artificial.

Incluso en la aplicación Play Disney Park se ha creado la función Star Wars: Datapad que ofrece a los huéspedes información de eventos, comunicaciones, mapa y diversas herramientas útiles para las diversas misiones de "Star Wars: Galactic Starcruiser", que se inaugura en el marco del 50 aniversario de Walt Disney World, en Orlando.

"Nuestro pasajeros puedan tener la oportunidad de elegir en que parte de la historia quien estar. Queremos que haya una historia para todos y elegir cómo vas a jugar", explicó Morrow, que destacó lo especial de este proyecto, "porque fue fruto de la pura imaginación".

"Siempre estamos enfocados en la historia, en los personajes, y esto aplica a cualquiera de nuestras atracciones", añadió.

ER