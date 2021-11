Series vs Libros

Ya no es lo que te quieren mostrar sino que tú eliges, más ahora con tantas opciones de nuevas plataformas de entretenimiento con series y películas.

Sigue un capítulo tras otro y... no puedes parar / Photo by Freestocks on Unsplash

Nunca pensé que podía estar tantas horas viendo capítulo, tras capítulo, sin parar, bueno sólo para comer e ir al baño, pero seguir tan intrigado por una buena historia. Mi casa se convirtió en el mejor lugar porque no necesito más que de pronto salir a pasear a mi perro un rato y distraerme, traer comida, para luego volver a instalarme cómodamente en la sala, preparar botanita o mi café para seguir metida en la historia, de tal forma que cuando menos piensas ya es de noche. Es que en verdad a veces no puedes parar.

Los pros y contra de ésto es que si la serie es muy buena, hay quienes terminan la temporada hasta en un día; lo malo, pues que es probable que la segunda temporada tarde meses en aparecer y puede que pierdas interés o te quedes con la intriga. Otro punto a favor es que hay tantas series que no acabarías jamás, entonces terminas una y ya estás viendo con cuál sigues o qué novedades hay.

Nuestra mejor sala de cine puede ser en casa / Photo by Alin Surdu on Unsplash

No pretendo decir que los libros son mejores o las series, definitivamente no pueden competir. Pero me da gusto que estén ligadas porque sin historias, sin buenos escritores, sería imposible que las series tuvieran éxito. La maravilla está en la manera de contar, tanto en el libro como en la serie, porque al parecer algunas pueden variar en su relato, pero en verdad es fascinante. Yo siempre me fijo en los créditos al final y me gusta saber si está basado en alguna historia de un libro y pasa que sí, regularmente se basaron en una novela.

Esta combinación es perfecta para mí: libros + series. Y también opté por las series porque yo para leer necesito silencio absoluto y en mi casa poco hay de eso; de hecho también estuve viendo algunas de las series que ven mis hijos y es interesante conocer sus gustos y puntos de vista, por ejemplo, mi hija de 11 años tiene una fascinación con las series coreanas juveniles, que para mí sorpresa tienen mucho de dramatismo, casi como los mexicanos. Ha sido un descubrimiento interesante.

Si no has entrado a este fascinante mundo de las series te invito a explorarlo, además puedes verlas a cualquier hora y eso lo facilita todo; la recomendación que escuché por ahí, es que no por ver series olvidemos que hay un mundo afuera y dejemos de socializar; como dejar de ir a fiestas o comidas por estar encerrados y volvernos ermitaños -ahora que ya se puede cada vez más- una pequeña dosis será suficiente para mantenernos súper interesados y desear volver a casa para ver un capítulo más. ¡Qué emocionante!

AA