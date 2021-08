Sei 7 PRO, una SUV pensada para México

JAC ha dejado en claro que uno de los países más importantes para su negocio es México. Prueba de ello es la ejecución de un producto 100% para nuestro país como lo es el nuevo (o la nueva, como prefiera decirle) JAC Sei 7 PRO 2022.

Para conocerla fuimos a Ciudad de México, donde tras descubrir sus características, precios y versiones, manejamos hacia el maravilloso Pueblo Mágico de Taxco, Guerrero y más tarde conducir hasta la capital poblana. Pero antes de adentrarnos en el manejo, estas son las novedades con las que llega Sei 7 PRO 2022 a nuestro país.

Primeramente lo hace en dos versiones: Quantum y Limited. Las diferencias entre ambas son mínimas, pero importantes para justificar la diferencia de precios. Por ejemplo, en la básica no tendremos cosas como techo panorámico o la computadora de viaje detrás del volante con pantalla de 10.2 pulgadas (es de 3.5”), así como algunas asistencias en seguridad como alerta por cruce de tráfico trasero, alerta de punto ciego y alerta por abandono de carril, sistema semi-autónomo de estacionamiento (con 12 radares ultrasónicos), además de amenidades como asientos delanteros calefactables y con ajuste eléctrico, y al frente los faros son de halógeno en lugar de LED que vemos en la Limited.

Espacio. Además de cómoda, es amplia y versátil. EL INFORMADOR/M. Castillo

Sin embargo, son muchas cosas las que sí comparten, como una pantalla multimedia que en la Quantum es de 10” y en la Limited es de 12”, bajo una misma configuración. Cámara con visión de 360° y con apoyo direccional para cambio de carril. Cuentan las dos versiones con 6 bolsas de aire, frenos con ABS, EBD, control de estabilidad y de tracción, entre otros.

En tanto el sistema de audio es de seis bocinas y contamos con encendido electrónico, autohold y freno de estacionamiento eléctrico. Los asientos están tapizados en vinipiel y son cómodos para viajes largos, con configuración de tipo capitán en la segunda fila (se puede elegir una banca) y en la tercera fila hay otros dos asientos con capacidad para llevar a dos adultos. Nos gustó la facilidad para entrar o salir desde la última fila, también que contara con salidas (y control) para el aire acondicionado, y que podamos llevar objetos en un espacio mínimo de 418 litros hasta 2,153 litros con los asientos de segunda y tercera fila abatidos.

En la segunda fila encontraremos luces de privacidad y salidas de aire, así como dos puertos USB-A para carga. Los asientos tipo capitán se pueden reclinar y cuentan con descansabrazos, lo que se agradece en un largo trayecto como el que hicimos.

Iluminación. Cuenta con 179 fuentes de luz con un “show display” en LED en las calaveras. EL INFORMADOR/M. Castillo

“El Android de los autos”

En la parte delantera, además de un volante con control crucero y multimedia, es el único lugar donde tenemos concentrados los botones físicos. Debajo de la pantalla táctil tenemos los controles táctiles del aire acondicionado, los cuales funcionan bien, con un sutil toque podemos subir o bajar la temperatura y regular la salida, sin embargo, cuando el copiloto quiera buscar el volumen para bajar o subir, tendrá que deslizar con su dedo desde la parte superior un menú que lo llevará a los controles de sonido. Estos dos pasos extra pueden ser molestos para los que están acostumbrados a encontrar todo a la mano.

Luego, tenemos el terminado tipo “black piano” que se ensucia y se raya fácilmente. Por ahora nos tocó estrenar y se ve excelente, pero hay que tener mucho cuidado para que siga viéndose así de impecable.

Y ya que estamos en la parte de la consola, debajo de ella destaca el espacio para guardar objetos y un puerto USB-A para conectar cualquier dispositivo móvil y acceder al Android Auto o Apple CarPlay, también en el descansabrazos central tenemos un hueco para almacenar y enfriar las bebidas gracias a otra salida interna de aire.

Volviendo a la pantalla central, entre las configuraciones de la SUV tenemos la posibilidad de elegir alguno de los 64 colores para el ambiente y 10 temas, esto luce fantástico y le da un toque de personalización sobre cualquier otro de su segmento; las proyecciones de color se aprecian en el tablero y las puertas.

Por otra parte, en el exterior cuenta con un diseño muy atractivo, en el que se agrupan luces LED diurnas, la enorme parrilla sugiere atrevimiento al menos visual. En la parte posterior y lateral se mantiene esa tendencia gracias a las luces direccionales dinámicas y espejos retráctiles. Y abajo, atrás, tiene dos salidas de escape simuladas, que se ven bien. La apertura de la cajuela es desde el control, en un botón en el tablero o pasando debajo el pie, y por último, los rines son de 19 pulgadas, con un diseño igualmente atractivo.

Motor. El andar de esta SUV es tranquilo, con un bloque de cuatro cilindros, 1.5 litros, Turbo y 181 caballos de potencia, tenemos buen rendimiento para la ciudad. EL INFORMADOR/M. Castillo

El manejo

Tuvimos la oportunidad de conducirla en ciudad y carretera. En la autopista encontramos que su carrocería de casi 4.8 metros de largo ofrece buena estabilidad pero hasta cierto punto, ya que superando los 130 km/h el curveo no es su aliado (no se compromete la seguridad, aclaramos) pero no es un bólido ni se siente el aplomo. Tampoco la dirección transmite sensaciones que nos indiquen por dónde vamos y la transmisión automática tipo DCT (Dual Clutch Transmision) de seis velocidades, acoplada a un motor de 1.5 litros, Turbo, con 181 HP y 212 libras-pie de torque, al principio nos parecía un poco “desconectada”, pero hay que entenderla para mejorar nuestra experiencia de conducción. Es decir, hay que darle su tiempo para que en un rebase nos tengamos que anticipar a la acción y luego tengamos como resultado la satisfacción de haber realizado con éxito la maniobra. De lo contrario, nos resultará decepcionante.

Para mejorar la sensación del manejo de la Sei 7 PRO podemos ir al menú en la pantalla, entrar a las configuraciones y desconectar el modo de manejo “ECO”; luego, ir a los modos del volante y elegir “Deportivo” (hay “Suave” y “Normal”), y en la transmisión pasar la palanca al modo “S”. Con esta configuración, el tacto cambia ligeramente a favor de la emoción y podemos atrevernos un poco más con un manejo rápido y de mayor precisión.

Pero, la camioneta no es un deportivo, insistimos en ello, porque su orientación y ajuste principalmente en la suspensión es la de ofrecer máxima suavidad y confort, y eso lo transmite muy bien. En el trayecto de 6 horas entre Puebla y Guadalajara, en la segunda fila fuimos cómodos y los de adelante no tuvieron queja. Éramos tres personas y con equipaje, por lo que la camioneta iba a su 50% de capacidad, además de manejar prudentemente a 110 km/h y que al final el resultado fue un muy buen consumo de combustible con 11.59 kilómetros por litro “de la roja”.

Mario Castillo/CDMX-Puebla

Equipada. Una de las apuestas más fuertes de JAC en la Sei 7 PRO 2022 está en su carga tecnológica que va de la mano con los sistemas de seguridad y asistencias. EL INFORMADOR/M. Castillo

TOMA NOTA

Versiones, precios, disponibilidad y rivales

JAC Sei 7 Pro está en preventa desde el pasado día 26 y hasta el 30 de agosto (cuando llegue a las agencias JAC) para luego comenzar con las entregas a principios de septiembre. Está a la venta en dos versiones: Quantum y Limited, con 4 colores a elegir entre rojo, blanco, azul y negro, con precios de 539 mil pesos y 589 mil pesos, respectivamente. Sus rivales directos rondan entre VW Tiguan, Mitsubishi Outlander y Nissan X-Trail, principalmente. Más información sobre el apartado, en la página oficial www.jac.mx

EL DATO

Comportamiento de la marca en México

JAC tuvo un 80% de crecimiento año con año en promedio. La proyección de crecimiento de 2021 creen que será aún mayor.

Las ventas por internet hoy representan casi del 10% de sus ventas totales.

En vehículos eléctricos tienen el 60% del mercado en México.

