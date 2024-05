La licencia de conducir es un documento obligatorio para todos los conductores en México. Esta identificación valida que la persona tras el volante cuenta con los conocimientos necesarios para estar conduciendo un automóvil por las calles del país. Además, con este documento se asegura que el sujeto conoce el reglamento de tránsito.

El hecho de no contar con la licencia de conducir puede hacerte acreedor a multas . Además de que no contar con ella puede generarte problemas para poder contratar un seguro. Una vez adquirida la póliza, no contar con una licencia vigente te puede acarrear problemas en caso de un incidente.

¿Qué pasa si tienes un accidente y no cuentas con licencia?

Dependerá del tipo de siniestro en el que te encuentres. La ausencia de licencia te suele desproteger del daño a terceros y de propiedad pública. Sin embargo, hay algunos escenarios en que el seguro todavía puede ser aplicado dependiendo de la razón por la que no se cuenta con licencia. De entre las más amables es que la hayas olvidado o perdido. Sin embargo, si nunca la has sacado, puede que las consecuencias sean graves.

Si la otra persona fue la culpable del accidente quiere decir que estarás cubierto independientemente de si cuentas o no con licencia. Sin embargo, si fuiste la persona responsable, la aseguradora no te respaldará. El acuerdo no se podrá lograr y en caso de que así lo considere tu aseguradora, podría ser motivo de cancelación de la póliza.

Recuerda que el objetivo principal de este trámite es la seguridad de tu persona, tus acompañantes y de todos los ciudadanos que transitan la ciudad en sus automóviles.

