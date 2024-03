Seguramente alguna vez has tenido caspa, esas cositas blancas que aparecen en el cabello, y te has sentido incómodo por lo que puedan pensar lo demás. Sin embargo, debes saber que se trata de una afección bastante común en la que el síntoma más conocido es la de la descamación del cuero cabelludo, que no es grave, y que se puede tratar.

Hay casos que se pueden remediar usando un shampoo médico; en otros casos se requieren otro tipo de tratamientos. En esta ocasión te vamos a explicar qué ocasiona este problema de salud de la piel, cómo se cura, y algunas cosas más.

Primero, ¿qué es la caspa? El portal médico MayoClinic señala que se trata de una forma leve de dermatitis seborreica, que ocasiona escamas en la piel del cuero cabelludo, las cejas, la barba, el bigote y hasta en los hombros. Este padecimiento, más usual en las estaciones frías y secas, puede ocasionar comezón; además, en caso de que se padezca estrés, los síntomas pueden ser más intensos.

MayoClinic indica que no todos los casos de caspa requieren un tratamiento médico; sin embargo, resalta que si la afección no mejora con el uso regular de un shampoo anticaspa, se debe acudir con un dermatólogo que revise infecciones en la piel, ya que puede ser el origen de este problema.

¿Qué causa la caspa?

La caspa puede surgir por varias razones, entre estas:

Piel irritada

Piel grasosa

Hongo en la piel de la cabeza

Sensibilidad a productos para el cabello

Enfermedades de la piel como eccema y psoriasis

Los casos de caspa son más recurrentes en los hombres , y afectan más, según MayoClinic, a pacientes con enfermedades que debilitan al sistema inmunitario.

¿Cómo tratar la caspa antes de acudir con el médico?

Como se mencionó antes, la caspa puede estar relacionada con el estrés, por lo que es importante aprender a controlarlo. Además, se sugiere tomar una dieta que proporcione zinc, vitaminas B y ciertos tipos de grasas puede ayudar a prevenir la caspa.

MayoClinic recomienda, además, lavar el cabello y enjuagar correctamente, y limitar el uso de productos cosméticos para peinados, ya que la grasa que contienen puede acumularse en el cuero cabelludo y empeorar el problema.

