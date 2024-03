Las vacaciones de Semana Santa son unas de las más esperadas por las familias mexicanas.

Durante estos días, la mayoría de las personas deciden salir de la rutina junto a sus seres queridos o amigos e ir a distintos lugares, como balnearios y playas.

Aunque este tipo de sitios para muchos es el lugar perfecto para vacacionar, las personas suelen tener una mayor exposición al sol. Por ello es de suma importancia conocer muy bien cómo se debe aplicar y cada cuánto, para que la piel no resulte afectada.

¿Por qué es importante el uso de bloqueador solar en estas vacaciones?

En entrevista con EL UNIVERSAL, la doctora Alicia Ramírez Huerta, mencionó que el uso del bloqueador es fundamental para la salud de la piel, por lo que no solamente debe de ser utilizado durante estas vacaciones, sino siempre.

"El uso del bloqueador es sumamente importante, por lo que tiene que ser diario (su uso). Tiene que ser con la frecuencia adecuada y no solamente en época de calor, ya que como su nombre lo indica, su acción es impedir el paso de los rayos solares que van a penetrar la piel y que van a causar un deterioro muy importante", expresó.

El sol también se encarga de brindarle a la piel cientos de beneficios, como fortalecer nuestros huesos, mejorar nuestro estado de ánimo y aportar vitamina D que se produce luego de un tiempo de exposición, sin embargo, también es dañino para el cuerpo, ya que si nos excedemos o no lo hacemos con una protección adecuada puede ocasionar en la piel resequedad y deshidratación.

"El no utilizar el bloqueador hará que la persona tenga un envejecimiento prematuro. Una piel que no se quema siempre se va a ver muchísimo más joven. Ahora, cómo vamos a notar este envejecimiento prematuro, pues con la presencia de arrugas, pero no solo eso, también saldrán manchas, que en muchos casos es imposible eliminarlas. Y en caso de una exposición muy prolongada te puede dar hasta cáncer", recalcó la especialista.

¿La resolana también quema?

De acuerdo con Alicia Ramírez, el protector solar no solo debe colocarse en época de calor, pues, aunque la persona se encuentra debajo de una sombrilla, árbol o durante un día nublado, también estará expuesto a los rayos UV, debido a la resolana o resol, que también afecta a la piel.

"Nosotros pensamos que la resolana no nos va a afectar, pero debo decir que la resolana también te quema. Incluso no directa. Por ejemplo, si nosotros estamos recibiendo la resolana a través de un vidrio, también podemos tener este efecto del sol sobre la piel. Cuando vas en el coche y tienes el vidrio cerrado y te está pasando el sol, que te da un calor "horrendo", también se está generando esa lesión en la piel, por eso es importante utilizar el bloqueador no solo en temporada de calor, si no siempre para prevenir lesiones", agregó.

Por eso es de suma importancia que el bloqueador se ponga cada 4 horas e inmediatamente después de salirse de bañar.

¿Cómo puedo elegir un buen protector solar?

De acuerdo con Ramírez Huerta, antes de utilizar de manera correcta un protector solar es importante saber qué tipos existen, contra qué protegen y cuál es el mejor para cada tipo de piel.

"Para elegir un bloqueador adecuado, primero se debe de ver el tipo de piel de la persona y sus preferencias. Por ejemplo, una característica muy importante es que cuente con un amplio margen de protección solar, que tenga el máximo, que sea pantalla. Otro tiene que ver en función a las cuestiones estéticas, ejemplo, hay algunos que tienen algún tinte de color. Este tinte de color te ayuda a emparejarte la piel. Son cuestiones de estética, pero eso ayuda mucho para que las personas los puedan utilizar", dijo.

También recalcó que para estas vacaciones se debe de buscar un bloqueador que cumpla con lo ya mencionado, y que sea apto para el medio ambiente.

"Hay que tener mucho cuidado, y digo, esto es sumamente importante, también debemos elegir un bloqueador que sea apto para el planeta, porque muchas veces las personas que salen de vacaciones se embarran de bloqueador y así se meten al mar, y eso puede llegar a contaminar el agua", puntualizó.

Recomendaciones a considerar para estas vacaciones de Semana Santa 2024

Tomar por lo menos dos litros de agua . Si vas a pasar un día en la playa o si vas a tener una jornada bajo el sol. Una piel hidratada tiene menos factor de riesgo de sufrir algún daño a causa de la radiación solar.

. Si vas a pasar un día en la playa o si vas a tener una jornada bajo el sol. Una piel hidratada tiene menos factor de riesgo de sufrir algún daño a causa de la radiación solar. Reducir el tiempo de exposición al sol y evitar los horarios donde el sol se encuentra en su punto más alto, que son entre las 12:00 y 16 horas.

Utilizar protector solar para protegerte durante todo el día.

Los niños menores de 3 años no deben exponerse al sol directamente o por más de 20 minutos al día , pues su piel es mucho más delicada que la de un adulto, por lo que puede sufrir daños graves con más facilidad.

, pues su piel es mucho más delicada que la de un adulto, por lo que puede sufrir daños graves con más facilidad. Usar ropa y accesorios que ayuden a proteger todo el cuerpo. Es recomendable utilizar siempre colores claros con materiales ligeros para evitar el calor, o alergias causadas por el sudor.

