La hipertensión es un padecimiento que generalmente no presenta síntomas y que sólo puede ser diagnosticada al tomarse la presión arterial, por lo que es importante estar alerta a las señales de la enfermedad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de la mitad de las personas adultas hipertensas en el mundo (46%) desconocen que la padecen.

Se habla de ella cuando la presión arterial es igual o superior a los 140/90 milímetros de mercurio en la sangre. La gran mayoría de personas no presenta síntomas; sin embargo, si el indicador es demasiado alto pueden padecer dolor de cabeza, visión borrosa y dolores en el pecho. Algunos pacientes también sufren mareos, dificultad para respirar, vómitos, ansiedad, confusión, pitidos en los oídos, hemorragia nasal y cambios en el ritmo cardíaco.

De presentar alguno de estos síntomas, es importante acudir de inmediato a revisión, pues de lo contrario podrían derivar en complicaciones como insuficiencia renal, derrames cerebrales y daños cardíacos graves, pues el exceso de presión puede endurecer las arterias, con lo que se reduce el flujo sanguíneo y de oxígeno que llega al corazón.

La OMS explica que, derivado de una hipertensión sin tratar, se puede desarrollar desde una angina de pecho hasta un accidente cerebrovascular.

El riesgo de padecer esta condición crece con la edad avanzada, causas genéticas, sobrepeso y obesidad, falta de actividad física, comer demasiada sal y el consumo excesivo de alcohol. Otros factores de riesgo son la mala alimentación con productos ricos en grasas saturadas y grasas trans, así como la falta de frutas y hortalizas, el consumo de tabaco y factores ambientales como la contaminación.

Para prevenir la hipertensión y tener una buena calidad de vida, la OMS recomienda hacer actividad física: caminar, correr, nadar, bailar, o ejercicios para ganar fuerza, como el levantamiento de pesas dos días o más a la semana. También sugiere practicar cada semana alrededor de dos horas de una actividad aeróbica moderada, o una hora con 15 minutos si el ejercicio es intenso.

Incluir más frutas y hortalizas en la dieta, pasar menos tiempo sentado, perder peso si se tiene obesidad, tomar los medicamentos que recete el profesional de la salud y acudir a chequeos médicos con regularidad son otras medidas de prevención.

En cuanto al estilo de vida, la OMS exhorta a la población a no consumir demasiada sal (se recomienda menos de dos gramos diarios), no automedicarse y no beber alcohol en exceso.

En cuanto al tratamiento para esta enfermedad, se busca reducir la presión arterial, por lo que se pueden recetar medicamentos para relajar los vasos sanguíneos. También se pueden emplear diuréticos para eliminar el exceso de agua del cuerpo.

La OMS estima que en el mundo existen más de 1.2 mil millones de adultos de entre 30 y 79 años que tienen hipertensión.

Datos que salvan vidas

La hipertensión arterial (presión alta) es una condición en la que la presión de la sangre en las arterias es persistentemente elevada, lo que aumenta el riesgo de padecer enfermedades del corazón, cerebro y riñones.

Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada tres adultos en el mundo padece esta enfermedad, menos de la mitad de personas sabe que la tiene, y menos del 50% de quienes viven con ella la tienen controlada.

Esta enfermedad es responsable de una de cada cinco muertes a nivel mundial.

En México, esta es una de las principales causas de muerte, ya que sólo está detrás de la diabetes y de las enfermedades cardíacas.

La hipertensión está presente en siete de cada 10 personas que fallecen por infarto.

Entre los factores de riesgo, se encuentran: una dieta alta en sal, consumo excesivo de alcohol, sobrepeso y obesidad, falta de actividad física, estrés crónico y tabaquismo.

Una persona puede vivir años con hipertensión sin presentar síntomas.

Reducir el consumo de sal a menos de cinco gramos al día puede disminuir significativamente el riesgo de vivir con hipertensión.

En algunos países, la presión arterial se toma como indicador de salud pública, al nivel del acceso al agua potable o la vacunación.

Esta enfermedad es prevenible y tratable. Con cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, medicamentos, es posible mantener la presión bajo control.

El objetivo mundial de la OMS es reducir la prevalencia de esta enfermedad en un 25% para este año.

Fuente: OMS.

CT