Las frutas y las verduras forman parte fundamental de una alimentación ideal para tener buena salud. Cada una ofrece diferentes vitaminas, minerales, fibras y nutrientes que son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, por lo que aparecen entre las principales recomendaciones médicas.

Se tiene que poner especial atención a una fruta roja que es considerada como un gran alimento, ya que contribuye a la generación de colágeno y además es anticoagulante. Estamos hablando de la mora o zarzamora, una conocida fruta silvestre que a pesar de ser de pequeño tamaño contiene grandes beneficios.

Una fruta beneficiosa

La mora es una fruta baja en azúcar y rica en nutrientes y antioxidantes que contribuyen a cuidar los sistemas inmunológico y circulatorio, mejorando así la salud cardiovascular. Además, su aporte de fibra asiste al sistema digestivo y es una gran fuente de potasio, calcio, selenio, hierro, zinc y vitaminas C, B3 y B9. Otro aporte que ofrece es vitamina K conoce principalmente por evitar la coagulación sanguínea.

Desde la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos remarcan que la mora es muy beneficiosa para la salud bucal, especialmente contra las infecciones periodontales. Además, la Sociedad Estadounidense de Química la identifica como una fruta que ayuda a prevenir las enfermedades neurodegenerativas que se relacionan directamente con la edad, por lo que incluirla en nuestra alimentación es aconsejable.

Por otro lado, la Clínica Nasser remarca que esta fruta estimula la producción de colágeno en nuestro organismo debido a su aporte de vitaminas C y E, influyendo directamente en la protección de cartílagos y huesos. En este marco, estamos ante un alimento altamente positivo para el cuidado de la salud en general e incluirlo en nuestra dieta es muy fácil, ya que no requiere de una preparación en particular. Además, existen productos como el extracto de mora, ampliamente comercializado y que también tienen aval médico por sus beneficios.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF