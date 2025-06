Es incómodo quedarse sin cabello, causa hasta inseguridad notar cómo es que el cabello comienza a desaparecer y formar entradas . Por fortuna, existen maneras para cuidar la salud de nuestro cuero cabelludo, aunque hay muchos mitos y remedios que realmente podrían perjudicarnos más que ayudaros a combatir la calvicie. ¡No caigas en engaños!

La calvicie, en términos médicos llamada alopecia androgénica, es la patología en el cuero cabelludo frecuente que se produce por causas genéticas y hormonales.

Te puede interesar: Atrévete a entrar al laberinto de Tim Burton

La calvicie supone la pérdida progresiva de cabello, formación de entradas en la frente y el adelgazamiento del cabello, principalmente en la parte frontal superior de la cabeza, la zona más próxima a la frente.

Antonio Carvajal , médico estético en Oviedo, España, aclara los mitos alrededor del cuidado del cabello que pueden ser perjudiciales para la salud, y también especifica qué opciones sí resultan efectivas.

Estos tratamientos NO son efectivos contra la calvicie

Lee también: Sheinbaum llama a la ONU a reconocer el Estado de Palestina y de Israel

Células madre

Según el especialista, hasta el día de hoy, no tienen evidencia suficiente de que el uso de células madre sean un tratamiento efectivo contra la calvicie. Los estudios al respecto se encuentran en una fase de desarrollo para demostrar si esto es efectivo.

Tónicos antialopecia

Este tipo de productos de venta libre no sirven para tratar la pérdida de cabello, así lo desmiente el especialista: “Es cierto que existen lociones que mejoran una caída capilar pero no una alopecia, ya que son dos conceptos muy diferentes. La alopecia implica perder el pelo y perderlo del todo, quedarse calvo. Y otra cosa es la caída, que puede ser estacional, en la que se está renovando el cabello . Es decir, sí hay lociones que pueden ayudar a que ese recambio sea más rápido o menos intenso, pero no van a ayudar a que dentro de cinco años no estés calvo”.

Shampoo antialopecia

Los shampoos que se comercializan no previenen de ninguna manera esta afección capilar debido a que las sustancias con las que están hechos no penetran a través de la piel. “Tenemos una barrera cutánea muy efectiva y un shampoo que está pocos minutos actuando, [...] nunca será un tratamiento para la calvicie común”.

La alopecia implica perder el pelo, quedarse calvo; otra cosa es la caída, que puede ser estacional, en la que se está renovando el cabello. UNSPLASH / M. Moloney

Tratamientos efectivos contra la calvicie

Medicamentos

El medicamento más efectivo conocido hasta ahora es el minoxidil , que se puede encontrar en presentación de pastillas o tónico. Otros medicamentos reconocidos por la comunidad médica por su eficacia contra la calvicie son el finasteride y el dutasteride .

Trasplante capilar

Este proceso quirúrgico extrae cabello de zonas que son resistentes a la alopecia, generalmente de la nuca, y ese cabello se traslada a la zona que se quiere recuperar (flequillo, entradas, coronilla). Esta intervención se utiliza en ciertos y determinados grados de alopecia.

Según el especialista, “lo más importante es seleccionar bien al paciente. No todo el mundo es candidato, ya sea porque la alopecia que tiene a lo mejor es muy extensa o ya son personas absolutamente calvas . Ahí no podríamos hacer nada. En los pacientes con una zona donante muy empobrecida o muy debilitada tampoco es posible efectuar el trasplante”.

Si bien quedarse sin cabello puede ser un problema que ocasiones incomodidad e inseguridad, lo más recomendable es acercarse con especialistas y no automedicarse ni creer en todos los remedios caseros que se nos recomienden .

Con información de CuídatePlus.

Te puede interesar: Netflix anuncia fechas del regreso de tres exitosas producciones

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF