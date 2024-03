La presencia de la menstruación cada mes trae consigo dolores, calambres y molestias en el abdomen bajo para las mujeres. Aunque en algunos casos, estos síntomas son más intensos que en otros, muchas buscan remedios que ayude a calmar estas molestias.

Uno de los remedios más usados es el té y aunque existen varios que puedes tomar, hay uno que sin duda es un gran aliado contra los dolores menstruales, se trata del té de manzanilla.

De acuerdo con el portal Mejor con Salud, este té contiene 2 compuestos, el hipurato y la glicina. Un estudio de Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility señaló que la glicina tiene propiedades relajantes.

Lo mismo se dice del hipurato. Así, estos dos componentes actuarían sobre las contracciones espasmódicas. Además, la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, que fueron comprobadas por diferentes investigaciones y que podrían disminuir las molestias.

¿Cómo prepararlo?

Para preparar el té de manzanilla, necesitas una taza con agua caliente y sumergir una bolsita de té de manzanilla durante 10 minutos. Luego, retira la bolsa de té y agrega jugo de limón o miel, si lo deseas.

La recomendación es tomar 2 tazas todos los días durante la semana anterior a tu período. De hecho, la publicación Chamomile: A herbal medicine of the past with bright future confirma que la manzanilla contiene terpenoides y flavonoides con efectos antiinflamatorios.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV